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عرعرة النقب: حداد وإضراب شامل الأحد وخطوات احتجاجية ضد الجريمة

تاريخ النشر: 22/10/2022 - 16:35

عرعرة النقب: حداد وإضراب شامل الأحد وخطوات احتجاجية ضد الجريمة
من الاجتماع في عرعرة النقب
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أقر مجلس محلي عرعرة النقب خلال اجتماع عقد اليوم، السبت، حدادا وإضراب شامل وخطوات احتجاجية ضد العنف والجريمة في أعقاب مقتل الشاب عز الدين جميل جدوع أبو عرار (26 عاما) من البلدة.

وشارك في الاجتماع أعضاء من المجلس المحلي وإدارة قسم التربية والتعليم ومدراء مدارس ورؤساء لجان أولياء أمور الطلاب.

وخلّص الاجتماع إلى "استنكار شامل لأحداث العنف مهما بلغ شكلها ووصفها، ومناشدة الوجهاء بأخذ دورهم في الوفاق المجتمعي والتسامح، وألا ينسى الناس الفضل بينهم، والحث على احترام الجيرة والأخوة والقرابة، والتمسك بالدين وتعاليمه لتكون حياتنا أفضل وأكثر أمنا وأمانا، والترحيب بموقف رئيس المجلس نايف أبو عرار وتصريحات الوجهاء الداعية إلى المحبة ونبذ العنف".

كما جرى خلال الاجتماع مناشدة الطلاب والشباب بأخذ دورهم في رفعة المجتمع والتخلي عن العنف، والأهل بمحاربة ظاهرة اقتناء السلاح والعنف ومطالبة الشرطة بتكثيف جهودها في جمع السلاح غير المرخص والدعوة إلى بناء لجنة إصلاح في القرية بمشاركة وجهاء ومسؤولين، كما دعوة أئمة المساجد إلى تخصيص خطب الجمعة الأسبوع الوشيك للحديث عن حث الناس على أهمية التسامح ونبذ العنف وحسن الجيرة".

كما تقرر خلال الاجتماع إعلان الحداد والإضراب الشامل يوم غد، الأحد، في عرعرة النقب بكافة المدارس والحضانات والبساتين والسلطة المحلية والمحال التجارية، بالإضافة إلى تخصيص أول حصتين من يوم الإثنين المقبل في جميع المدارس للحديث عن العنف وترسيخ التسامح.

إلى ذلك، استمرار الفعاليات المدرسية التي تشجع على التسامح والاحترام وتقبل الآخر، ودعوة المدارس إلى اتخاذ إجراءات إدارية صارمة ضد أي طالب يُعنّف أيا كان، وبأي شكل من الأشكال.

وسيتم الإعلان عن وقفات احتجاجية في القرية ضد العنف والدعوة للتسامح لاحقا، وحث الجميع على الالتزام بالإضراب الشامل والمشاركة في الفعاليات التي تُقر، واستمرار انعقاد الجلسات لاتخاذ خطوات تربوية وتثقيفية على جميع المستويات في القرية لنبذ العنف وتذويت التسامح.

بودكاست عرب 48

#عرعرة النقب
#العنف والجريمة
#عز الدين أبو عرار
#جرائم القتل

عرعرة النقب: حداد وإضراب شامل الأحد وخطوات احتجاجية ضد الجريمة

عرعرة النقب: حداد وإضراب شامل الأحد وخطوات احتجاجية ضد الجريمة

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