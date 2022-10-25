فرْض غرامة مالية على ناشط من سخنين بعث برسائل ضدّ سامي أبو شحادة

قرّرت لجنة الانتخابات المركزية، فرض غرامة مالية بمقدار 3 آلاف شيكل، على الناشط مكرم أبو يونس من سخنين، بسبب مبادرته لإرسال رسائل تهدف لتشويه صورة النائب سامي أبو شحادة.

جاء ذلك بحسب ما أفاد التجمع الوطني الديمقراطي في بيان أصدره مساء اليوم الثلاثاء، وذكر خلاله أن المحكمة "أقرت أن إرسال الرسائل من جهة مجهولة يُعتبر دعاية انتخابية غير قانونية، كونها تشكل خصومة سياسية لقائمة التجمع ورئيسها سامي أبو شحادة، خاصة بعد أن شدد أبو يونس في رده للجنة الانتخابات على أنه يتنصل من الجبهة، وأنه يعتبر التصويت للتجمع ‘حرق أصوات’، على حد تعبيره".

وأقرت لجنة الانتخابات أن هدف الرسائل التأثير على الناخبين، وتوجيههم لعدم التصويت للتجمع برئاسة سامي أبو شحادة، وفق البيان.

من جانبها، عقّبت إدارة حملة التجمع، بالقول: "نريد منافسة شريفة ونزيهة. التصويت للتجمع هو مصلحة لمجتمعنا ويعني زيادة 4 نواب عرب بعد أن عبرت الجبهة والموحدة نسبة الحسم".