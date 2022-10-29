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العمل بالتوقيت الشتوي.. ساعة للوراء بدءًا من ليل السبت - الأحد

تاريخ النشر: 29/10/2022 - 08:55

العمل بالتوقيت الشتوي.. ساعة للوراء بدءًا من ليل السبت - الأحد
(Gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي، بدءًا من ليل السبت - الأحد، وفقا لما أعلنت وزارة الداخلية الإسرائيلية.

وبموجب ذلك، اعتبارا من الليلة، ستعود عقارب الساعة 60 دقيقة إلى الوراء.

ووفقا لإعلان الوزارة فإنه في تمام الساعة الثانية فجر الأحد 30 تشرين الأول/ أكتوبر، سيجري تعديل التوقيت وذلك عبر إعادة عقارب الساعة بساعة واحدة إلى الوراء، ليتم بذلك ضبط الساعة عند الواحد فجرا.

أما قرار مجلس الوزراء الفلسطيني بهذا الخصوص، فبدأ منذ الليلة الماضية، اعتبارا من الساعة الثانية من فجر اليوم السبت الموافق 29 تشرين أول/ أكتوبر الجاري.

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#العمل بالتوقيت الشتوي

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