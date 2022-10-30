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إصابة خطيرة في حادث طرق قرب حيفا

تاريخ النشر: 30/10/2022 - 14:22

إصابة خطيرة في حادث طرق قرب حيفا
من مكان الحادث (تصوير: نجمة داود الحمراء)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أصيب شخص، في الخمسينيات من عمره، بجروح وصفت بأنها خطيرة في حادث طرق بين شاحنة وسيارة وخصوصية في "كريات بيالك" بمنطقة حيفا، اليوم الأحد.

وأفاد المتحدث باسم "نجمة داود الحمراء"، بأن "مركز الاستعلامات 101 تلقى بلاغا، الساعة 13:26، حول حادث طرق بين شاحنة وسيارة خصوصية في كريات بيالك، وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية لمصاب عانى جروحا خطيرة".

وذكر مضمدان من المكان، أن "السيارة كانت وسط الشارع وقد تضررت بشكل كبير في مقدمتها من جراء الحادث، إذ كان السائق مصابا داخلها وعلى الفور قدمنا له العلاجات الأولية في المكان".

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في حيثيات الحادث وتنظيم حركة السير في المكان.

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#حوادث الطرق
#حيفا

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