  2. محليات
  3. أخبار محلية

اشتباه حول خلفية قومية: محاولة خطف شابة في طبرية واعتقال شخص من يافة الناصرة

تاريخ النشر: 01/11/2022 - 14:24

اشتباه حول خلفية قومية: محاولة خطف شابة في طبرية واعتقال شخص من يافة الناصرة
(توضيحية - تصوير الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية اليوم، الثلاثاء، شخصا (51 عاما) من سكان بلدة يافة الناصرة بشبهة محاولة خطف شابة، في العشرينيات من عمرها، في طبرية.

وادعت الشرطة، أنها تلقت بلاغا من شابة حول قيام شخص غير معروف لها حاول إدخالها عنوة إلى سيارته في طبرية.

واستدعيت الشرطة إلى المكان وباشرت بأعمال البحث في المنطقة، واعتقلت مشتبها بالضلوع محاولة الخطف.

وجرى اقتياد المشتبه به إلى التحقيق في مركز الشرطة، فيما زعمت الشرطة أن الاشتباه يدور حول خلفية قومية وقد جرى إحالة التحقيق إلى جهاز الأمن العام (الشاباك).

بودكاست عرب 48

#يافة الناصرة
#طبرية

حوارات

حوار مع منى شتية | الفلسطينيون يتعرضون لتمييز مضاعف من قبل شبكات التواصل الاجتماعي
حوار مع منى شتية | الفلسطينيون يتعرضون لتمييز مضاعف من قبل شبكات التواصل الاجتماعي

2022-10-29

حوار مع د. سونيا بولس | لماذا تعتبر إسرائيل "دولة كل مواطنيها" تقويضا لأساساتها؟
حوار مع د. سونيا بولس | لماذا تعتبر إسرائيل "دولة كل مواطنيها" تقويضا لأساساتها؟

2022-10-22

حوار مع د. أحمد أمارة | الاستيطان في قلب أحياء القدس
حوار مع د. أحمد أمارة | الاستيطان في قلب أحياء القدس

2022-10-15

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

حركة انتخابية نشطة في البلدات العربية وارتفاع التصويت لليمين
حركة انتخابية نشطة في البلدات العربية وارتفاع التصويت لليمين

2022-11-01

بدء العمل بقانون إضاءة مصابيح المركبات بالنهار
بدء العمل بقانون إضاءة مصابيح المركبات بالنهار

2022-11-01

حالة الطقس: أجواء خريفية وأمطار متفرقة
حالة الطقس: أجواء خريفية وأمطار متفرقة

2022-11-01

الأكثر قراءة

خلافات داخل الأحزاب عشية انتخابات الكنيست وانقسامات متوقعة بعدها

خلافات داخل الأحزاب عشية انتخابات الكنيست وانقسامات متوقعة بعدها

2022-10-31
مقتل شاب من الطيرة على يد مسلحين في جنوب إفريقيا

مقتل شاب من الطيرة على يد مسلحين في جنوب إفريقيا

2022-10-31
تقرير: مقتل 25 إسرائيليا بعمليات نفذها فلسطينيون العام الحالي

تقرير: مقتل 25 إسرائيليا بعمليات نفذها فلسطينيون العام الحالي

2022-10-31
تهجم لفظي على رئيس بلدية أم الفحم واعتداء على رئيس بلدية باقة الغربية

تهجم لفظي على رئيس بلدية أم الفحم واعتداء على رئيس بلدية باقة الغربية

2022-10-31
حالة الطقس: انخفاض درجات الحرارة وأمطار متفرقة

حالة الطقس: انخفاض درجات الحرارة وأمطار متفرقة

2022-10-31