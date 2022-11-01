اشتباه حول خلفية قومية: محاولة خطف شابة في طبرية واعتقال شخص من يافة الناصرة

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية اليوم، الثلاثاء، شخصا (51 عاما) من سكان بلدة يافة الناصرة بشبهة محاولة خطف شابة، في العشرينيات من عمرها، في طبرية.

وادعت الشرطة، أنها تلقت بلاغا من شابة حول قيام شخص غير معروف لها حاول إدخالها عنوة إلى سيارته في طبرية.

واستدعيت الشرطة إلى المكان وباشرت بأعمال البحث في المنطقة، واعتقلت مشتبها بالضلوع محاولة الخطف.

وجرى اقتياد المشتبه به إلى التحقيق في مركز الشرطة، فيما زعمت الشرطة أن الاشتباه يدور حول خلفية قومية وقد جرى إحالة التحقيق إلى جهاز الأمن العام (الشاباك).