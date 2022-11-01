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بدء العمل بقانون إضاءة مصابيح المركبات بالنهار

تاريخ النشر: 01/11/2022 - 07:42

بدء العمل بقانون إضاءة مصابيح المركبات بالنهار
يلزم السائقون بإضاءة مصابيح الإنارة بالنهار (gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

يدخل قانون إنارة المصابيح الإلزامي للمركبات في الشوارع بين البلدات المختلفة في البلاد حيز التنفيذ صباح اليوم الثلاثاء الموافق 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، حيث يلزم السائقون بإضاءة مصابيح الإنارة في أثناء قيادتهم مركباتهم داخل وخارج البلدات.

ووفقا لقانون السير في البلاد، فإنه على جميع السائقين الالتزام بإضاءة مصابيح مركباتهم في النهار أيضا، بدءا من صباح يوم 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022 ولغاية 31 آذار/ مارس من العام المقبل 2023.

ويسري هذا الأمر على كافة أنواع المركبات طيلة أشهر الشتاء، إذ أن الحافلات وسيارات الأجرة والدراجات النارية والشاحنات الثقيلة ملزمة بتشغيل المصابيح في ساعات النهار أيضا خلال السفر داخل البلدات والمدن، علما أن القانون يسري طوال أيام العام على الدراجات النارية، والمخالف ستفرض الشرطة عليه دفع غرامة مالية بقيمة 100 شيكل ونقطتين في سجله الخاص بالسياقة وعلى رخصة السياقة.

ويتضمن القانون إضاءة الأنوار الأمامية في سيارات الشحن، والباصات، وسيارات الأجرة والدراجات النارية في السفرات داخل المدن أيضا.

يشار إلى أنه يتم العمل بقانون إضاءة مصابيح المركبات في النهار من أجل تحسين مجال الرؤية أمام السائقين على الشوارع خلال فصل الشتاء، والتي يكثر فيها الضباب وهطول المطر ويكون مجال الرؤية فيها محدودا في الشوارع.

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#قانون السير
#مركبات
#إنارة الماصبيح
#وزارة المواصلات
#الشتاء
#مصابيح الإنارة

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