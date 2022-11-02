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القدس: إصابة خطيرة لعامل سقط من علو

تاريخ النشر: 02/11/2022 - 10:59

القدس: إصابة خطيرة لعامل سقط من علو
من المكان (تصوير طواقم الإسعاف)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أصيب شاب، في الثلاثينيات من عمره، بجروح وصفت بأنها خطيرة في حادث عمل بمدينة القدس، صباح اليوم الأربعاء.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء"، بأن "مركز الاستعلامات 101 تلقى بلاغا، الساعة 10:20 حول سقوط عامل من علو في ورشة بناء بالقدس، وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية له إذ عانى جروحا خطيرة في منطقة الرأس".

وذكر مضمد من المكان، أنه "مع وصولنا إلى المكان عثرنا على العامل على الأرض وهو فاقد للوعي ويعاني من جروح خطيرة في رأسه، وعلى الفور قدمنا له العلاجات الأولية إذ وصفت حالته بالخطيرة والمستقرة".

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى "شعاريه تسيدك" لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في حيثيات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

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#حوادث العمل
#القدس

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