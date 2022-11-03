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اعتقال 7 مشتبهين في جرائم إطلاق نار ومحاولة قتل بجسر الزرقاء

تاريخ النشر: 03/11/2022 - 13:23

اعتقال 7 مشتبهين في جرائم إطلاق نار ومحاولة قتل بجسر الزرقاء
خلال التفتيش داخل منزل بجسر الزرقاء صباح اليوم (تصوير الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

اعتقلت الشرطة، صباح اليوم الخميس، 7 أشخاص بشبهة الضلوع في جرائم إطلاق نار ومحاولة قتل في بلدة جسر الزرقاء التي وقعت نهاية الأسبوع الماضي.

ومن المزمع إحالة المشتبهين، في وقت لاحق من اليوم، إلى المحكمة لتمديد توقيفهم على ذمة التحقيق.

ووفقا لادعاء الشرطة فإنه "يوم الجمعة الماضي (28 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي) تلقى مركز الشرطة بلاغا عن حادث إطلاق نار في جسر الزرقاء، والذي أسفر عن إصابة قاصر (12 عاما) بجروح خطيرة وشاب (24 عاما) بجروح متوسطة. ومن ثم هرب المسلحون، وجرى نقل المصابين لتلقي العلاج".

وأضافت أنه "بعد ذلك بوقت قصير، وقع حادث إطلاق نار آخر في محل تجاري في البلدة ليتم رد إطلاق النار على الطرف الأول، حيث فروا من مكان الحادث. ولاحظ أفراد الشرطة الذين استجابوا للحادث أن إثنين من المشتبه بهم كان بحوزتهما سلاحا، دخلوا في تبادل لإطلاق النار، وحاولوا التقدم نحو المشتبهين، وأطلقوا النار عليهما بعد أن شعروا بتهديد لحياتهم. أصيب الإثنان بجروح متوسطة وخطيرة وأقرت فيما بعد وفاة أحدهما".

ووشارت إلى أن "أفراد الشرطة قاموا بإلقاء القبض على 7 مشتبهين، تتراوح أعمارهم بين 17 و40 عامًا من سكان جسر الزرقاء، بالتورط في حوادث إطلاق النار والشروع في القتل وجرائم تتعلق في مجال الأسلحة، وتآمر لارتكاب جريمة وغيرها، كل منهم وفق جزئه في ارتكاب الجرائم والمخالفات".

ومن المزمع أن تطلب الشرطة تمديد توقيفهم على ذمة التحقيق، في محكمة الصلح بحيفا، في وقت لاحق اليوم.

بودكاست عرب 48

#جسر الزرقاء
#جنائيات
#العنف والجريمة

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