إصابة خطيرة لعامل سقط من علو في الريحانية

أصيب عامل بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر سقوطه عن ارتفاع في قرية الريحانية بمنطقة الجليل، شمال البلاد، بعد ظهر اليوم الأحد.

وذكرت مصادر محلية أن العامل أصيب بجروح خطيرة إثر سقوطه في منزله قيد الإنشاء. وتبين أنه تعثر على درج سلالم.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أن "مركز الاستعلامات 101 في نجمة داود الحمراء في منطقة 'هيردين' تلقى بلاغا، الساعة 14:2، حول إصابة عامل إثر سقوطه عن ارتفاع في 'مروم هجليل'. وقدم الطاقم الطبي العلاجات الأولية للمصاب (40 عاما) والذي وصفت حالته بالخطيرة ونُقل للعلاج في مستشفى 'زيف' بمدينة صفد".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث، إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.