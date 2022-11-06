حيفا: اعتقال شخص اعتدى على زوجته وتسبب بإصابتها بخطورة

اعتقلت الشرطة شخصا يبلغ 57 عاما من مدينة حيفا بشبهة الاعتداء على زوجته البالغة 57 عاما، ما أسفر عن إصابتها بجروح وصفت بأنها خطيرة.

ووفقا للشرطة، صباح اليوم الأحد، فإنها ستطلب من المحكمة تمديد اعتقاله على ذمة التحقيق.

وأفاد الناطق بلسان مستشفى "رمبام" في حيفا أنه "جرى إحضار امرأة (57 عاما) إلى المستشفى على يد الطواقم الطبية التابعة لنجمة داود الحمراء، وهي مصابة بكل أنحاء الجسم، ووصفت إصابتها بالخطيرة، حيث إنها فاقدة للوعي وموصولة لجهاز التنفس الاصطناعي وتخضع حاليا للعلاج في غرفة العلاج المكثف بعد إجراء عدة عمليات لها".