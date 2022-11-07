إصابة شاب في جريمة إطلاق نار بالطيبة

أصيب شاب من الطيبة بجروح وصفت بأنها متوسطة من جراء تعرضه لإطلاق نار في حي الشل بالمدينة، صباح اليوم الإثنين.

ونُقل المصاب إلى مركز الرازي الطبي في الطيبة بقواه الذاتية، ومن ثم أحيل إلى مستشفى "مئير" بعد تقديم العلاجات الأولية له.

وبحسب المعلومات المتوفرة فإن الشاب أصيب في منطقة البطن عن طريق الخطأ، حين أطلق النار تجاه منزل في حي الشل بالطيبة.

واستدعيت قوات من الشرطة إلى مكان الحادث ومركز الرازي الطبي، وجمعت الأدلة وفتحت ملفا للتحقيق، ولم تعلن عن خلفية الجريمة وأسبابها واعتقال مشتبهين.