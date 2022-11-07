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مصرع الطالب الجامعي باسل أبو شريقي في جورجيا

تاريخ النشر: 07/11/2022 - 08:08

مصرع الطالب الجامعي باسل أبو شريقي في جورجيا
الفقيد باسل أبو شريقي
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

فجعت عائلة طالب الطب (سنة خامسة) باسل عليان أبو شريقي في قرية اللقية بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، بمصرعه في جورجيا، مساء أمس الأحد، إثر تسرب للغاز في المنزل الذي سكن فيه.

وكان أبو شريقي قد انتقل من أوكرانيا للدراسة في جورجيا، ولقي مصرعه كما أصيب قريب له هناك بسبب تسرب للغاز.

وتعمل عائلة الفقيد لإحضار جثمان ابنها لمواراته الثرى في مسقط رأسه. وغادر البلاد مندوبو العائلة لجورجيا لإجراء التدابير اللازمة لذلك.

وجاء في نعي ضحية الحادث المنزلي أن "عشيرة أبو شريقي في الداخل الفلسطيني والشتات تنعى وفاة طالب العلم في السنة الخامسة الدكتور باسل عليان أبو شريقي، والذي وافته المنية قبل قليل إثر تسرب غاز، كما نتمنى الشفاء للدكتور أمير سلمان أبو شريقي الذي أصيب باستنشاق الغاز".

بودكاست عرب 48

#باسل أبو شريقي
#جورجيا
#أوكرانيا
#النقب
#اللقية

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