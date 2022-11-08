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إصابة خطيرة في حادث طرق بالقرب من بئر السبع

تاريخ النشر: 08/11/2022 - 08:18

إصابة خطيرة في حادث طرق بالقرب من بئر السبع
من مكان الحادث قرب بئر السبع، فجر اليوم (تصوير طاقم الإنقاذ)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيب سائق سيارة بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر حادث طرق بالقرب من مدخل مدينة بئر السّبع في منطقة النقب، جنوبي البلاد، فجر اليوم الثلاثاء.

وأفاد الناطق الرسمي بلسان سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام العربي أن "طواقم الإطفاء والإنقاذ عملت، فجر اليوم، على معالجة حادث طرق في المنطقة الجنوبية بالقرب من مدخل مدينة بئر السّبع. ولدى وصول الطّواقم تبيّن أن الحادث وقع بين سيارة وحافلة، إذ علّق سائق السيارة بداخلها، وعليه عملت الطواقم على تخليصه بمساعدة معدات خاصة. وأحيل بعدها للطواقم الطبيّة لاستكمال العلاج، إذ وصفت حالته بالخطيرة".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

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#النقب
#بئر السبع
#حوادث الطرق
#مركبات

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