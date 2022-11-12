الطيبة: اجتماع شعبي لحماية الأراضي من شارع 444 الالتفافي

عقدت اللجنة للدفاع عن أراضي شارع 444 الالتفافي في مدينة الطيبة، اجتماعا حاشدا في ساحة مسجد حمزة مساء اليوم، السبت، وذلك كخطوة أولى لبدء نضال شعبي لحماية الأراضي من شبح المصادرة.

وشارك في الاجتماع نشطاء من الطيبة وأصحاب الأراضي المتضررة، بالإضافة إلى مختصين من مهندسين ومحامين من المدينة.



وعرض المحامي، يوسف جمعة، من اللجنة لحماية أراضي شارع 444 من الشارع الالتفافي الرامي إلى مصادرة 1000 دونم من أراضي الطيبة، والأضرار التي ستترتب إذا خال هذا المخطط إلى حيز التنفيذ.

وقال إن "هذا الشارع سيكون له أضرار كبيرة للمدى القريب والبعيد، وسيشكل ضربة اقتصادية وسكنية لأهالي الطيبة".

وأضاف أن "الطيبة عانت من المخططات التي استنزفت أراضيها على مدى فترة طويلة، ولكن اليوم لن ننتظر بالنضال حتى يخرج المخطط إلى حيز التنفيذ، فمن اليوم سننطلق بشرارة النضال لهذه القضية".

وذكر عضو اللجنة للدفاع عن الأراضي، الشيخ سعد عمشة، أن "الطيبة أكثر من عانت من مصادرة الأراضي، فالأرض بالنسبة لنا مصدر رزق أساسي في هذا البلد، علمًا أن الطيبة محاصرة اليوم من كل الجهات وهذا المخطط الذي سيصادر عددا كبيرا من الدونمات سيمنعنا من الوصول إلى أراضينا فضلا عن مصادرة عدد كبير منها".

وتابع "لا نعرف إلى أي تذهب الأمور وماذا يخططون لنا، أراضينا الزراعية وغيرها مهددة جميعها، وهذا الاجتماع هو أولي وله استمرارية".

وشدد على أن "يجب أن نعمل وفق ثلاثة محاور، أولها من طرف أصحاب الأراضي المتضررين بشكل مباشر، ثانيا المؤسسات الرسمية وعلى رأسها بلدية الطيبة ومن ثم أصحاب الأراضي والمحال التجارية".

وقال القائمة بأعمال رئيس بلدية الطيبة، عبد الحكيم جبارة، إن "بلدية الطيبة رفضت كل المقترحات التي ستضر أهل الطيبة، ولا تزال عند موقفها، ونحن نقف من وراء أصحاب الأراضي بكل ما يحتاجونه".

وختم بالقول إنه "من المؤلم أن نرى مصادرة أراضي الطيبة بهذا الشكل، ولكن من المفرح أن نرى هذا التجمع من الفلاحين وأهل الطيبة الذين لا يفرطون بمتر أرض".