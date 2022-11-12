الطيبة: الشرطة تحاول استفزاز متظاهرين ضد قرار هدم بيت ضياء جابر

أغلق عدد من المتظاهرين، اليوم السبت، مفرق المقبرة غربي في مدينة الطيبة، وذلك احتجاجا على سياسة الهدم وضد هدم بيت الشاب ضياء جابر.

وأغلق المتظاهرون الشارع الرئيسي على مفرق المقبرة الغربية، بعد أن نظموا وقفة احتجاجية ضد سياسة الهدم.

وجاءت التظاهرة بدعوة من الناشطين في الطيبة واللجنة الشعبية، كخطوة أولى لحماية بيت الشاب ضياء جابر، وضد سياسة الهدم التي تهدد عددا من البيوت والمنشآت في المدينة.

ورفع المتظاهرون لافتات منددة بسياسة الهدم، كتب عليها "هدم البيوت العربية لن يمر" و"لا لسياسة الهدم".

وحضرت قوات من الشرطة إلى مكان التظاهرة، وحاول عناصر الشرطة استفزاز المتظاهرين واندلعت مناوشات قبل أن يُفرض على الشرطة مغادرة المكان.

ودعا ناشطون من مدينة الطيبة إلى التواجد المكثف في منزل جابر، لمنع أي محاولة لهدمه، وإقامة نشاطات وفعاليات في البيت.

وقال ضياء جابر، صاحب المنزل المهدد بالهدم لـ"عرب 48"، إن "المحكمة تلعب لصالح السلطات، وعلى ما يبدو جميع المؤسسات تتعاون على ظلمنا في هذه الدولة، لا يوجد أي مؤسسة مستعدة حتى لسماع الاقتراحات التي نقدمها لهم، والإصرار على الهدم فقط".

المنزل المهدد بالهدم

وأضاف جابر: "منذ أن تلقيت أمر الهدم، وكأنني أعيش كابوسا، تأتيني الأفكار السلبية كل يوم بأن منزلي هُدم، خاصة وأن الشرطة تضغط عليّ لأقوم بهدمه بيدي، ولكن هذا لن يحصل، سندافع عن البيت حتى الرمق الأخير".

بدوره، قال الناشط عبد الستار شاهين في حديث لـ"عرب 48" إنه يتوجّب "على كل النشطاء، ومن لديهم انتماء، أن يتطوعوا بالحضور إلى البيت المهدد بالهدم".