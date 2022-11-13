  2. محليات
  3. أخبار محلية

الطيبة: قرار بإلغاء التوصية بطمر مقابر المدينة

تاريخ النشر: 13/11/2022 - 22:33

الطيبة: قرار بإلغاء التوصية بطمر مقابر المدينة
جانب من المشاركين في الجلسة ("عرب 48")
تحرير: باسل مغربي
ضياء حاج يحيى ضياء حاج يحيى

قرّرت، الأحد، لجنة وُكِّلت من قِبل رئيس بلدية الطيبة، شعاع منصور، بإلغاء توصيةٍ كانت قد صدرت عن البلدية ذاتها قبل أسبوع، ودعت إلى طمر المقابر في المدينة، لتجديدها. كما أوصت اللجنة البلدية بإيجاد بدائل مناسبة.

جاء ذلك خلال جلسة في بلدية الطيبة، عُقِدت مساء الأحد، وشهدت أجواء مشحونة بين المشاركين وأعضاء البلدية، واللجنة التي تولت القضية.

ولاقى قرار بلدية الطيبة الرفض القاطع من قبل أهالي المدينة، وخاصة أهالي الموتى الذين ووريت جثامينهم في المقابر، وعدد من أعضاء بلدية الطيبة.

جانب من المشاركين في الجلسة ("عرب 48")

وقال عضو البلدية، عماد جبارة، والذي ترأس اللجنة، في بداية الجلسة إن "هذه الجلسة ما هي إلا لإلغاء القرار الذي أوصت به البلدية، ولن أسمح لنفسي المسّ بالمقابر وحرمة الموتى، من منطلق ديني وأخلاقي ووطني".

وأضاف: "الموتى لا يخصون ذويهم فقط، هم يخصون جميع أهل الطيبة، وأنا على رأسهم، لذلك فلنترك السياسة والمناكفات جانبا".

وقال عضو البلدية مهند عبد القادر، إنه "من المؤسف أن نصل إلى هذه الجلسة أساسا. نحن لن نسمح بأن تُمسّ مقابرنا وتُنتهك حرمات أمواتنا. المسؤولية كلها على البلدية أن تاتي في البديل".

وقال صائب الطيبي، وهو أحد أبناء اللذين دُفِنوا في إحدى المقابر لـ"عرب 48" إن "هناك الكثير من الأراضي المقترحة، والكثير من المختصين أَعطوا اقتراحات عديدة بديلة للبلدية لا تمسّ بحرمة الموتى، ونطلب منها أن تتبنى واحدة منها".

("عرب 48")

وأضاف: "طمر مقابرنا هو خط أحمر. البلدية كانت قد اتخذت قرارا في هذا الصدد، ولكنها تراجعت اليوم في الجلسة، هذا ما كنا نريده، وهذا ما كان ليحصل لولا الضغط الشعبي والمقاطع المصورة التي نشرناها".

بودكاست عرب 48

#الطيبة
#طمر مقابر
#بلدية الطيبة
#شعاع منصور

حوارات

حوار مع د. راوية أبو ربيعة | المرأة الفلسطينية في النقب ضمن القانون خارج العدالة 
حوار مع د. راوية أبو ربيعة | المرأة الفلسطينية في النقب ضمن القانون خارج العدالة 

2022-11-12

حوار مع د. مهند مصطفى | اليمين الديني الشعبوي يريد إعادتنا إلى عصا السيد اليهودي
حوار مع د. مهند مصطفى | اليمين الديني الشعبوي يريد إعادتنا إلى عصا السيد اليهودي

2022-11-05

حوار مع منى شتية | الفلسطينيون يتعرضون لتمييز مضاعف من قبل شبكات التواصل الاجتماعي
حوار مع منى شتية | الفلسطينيون يتعرضون لتمييز مضاعف من قبل شبكات التواصل الاجتماعي

2022-10-29

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

جسر الزرقاء: وفاة الطفل أحمد المصري متأثرا بإصابته بحادث دهس
جسر الزرقاء: وفاة الطفل أحمد المصري متأثرا بإصابته بحادث دهس

2022-11-13

تسريح المشتبهين بقتل الصحافي نضال إغبارية وإحالتهم للحبس المنزلي
تسريح المشتبهين بقتل الصحافي نضال إغبارية وإحالتهم للحبس المنزلي

2022-11-13

اعتقال ثلاثة شبان من جسر الزرقاء بطعن آخر
اعتقال ثلاثة شبان من جسر الزرقاء بطعن آخر

2022-11-13

الأكثر قراءة

اختراق معسكر للجيش الإسرائيلي في الجولان المحتل وسرقة كمية ذخيرة كبيرة

اختراق معسكر للجيش الإسرائيلي في الجولان المحتل وسرقة كمية ذخيرة كبيرة

2022-11-12
حالة الطقس: بين ماطر ومشمس ولا تغيير يذكر عن الأيام السابقة

حالة الطقس: بين ماطر ومشمس ولا تغيير يذكر عن الأيام السابقة

2022-11-12
أميركا: تحطم طائرتين إحداهما مقاتلة إثر اصطدام بينهما

أميركا: تحطم طائرتين إحداهما مقاتلة إثر اصطدام بينهما

2022-11-12
تخوف إسرائيليّ من المحكمة الدوليّة:

تخوف إسرائيليّ من المحكمة الدوليّة: "القرار قد يؤدي للتصعيد مع الفلسطينيين"

2022-11-12
مشاركة واسعة في مهرجان شعبي للتجمع في شفاعمرو

مشاركة واسعة في مهرجان شعبي للتجمع في شفاعمرو

2022-11-12