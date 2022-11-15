إصابة خطيرة لعامل في ورشة بناء بتل أبيب

أصيب عامل، في الخمسينيات من عمره، بجروح وصفت بأنها خطيرة خلال عمله في ورشة بناء بمدينة تل أبيب، اليوم الثلاثاء.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أن "مركز الاستعلامات 101 في نجمة داود الحمراء تلقى، اليوم الساعة 10:19، بلاغا عن إصابة عامل (50 عاما) خلال عمله بورشة بناء في تل أبيب. وقدمت الطواقم الطبية التي وصلت إلى المكان العلاجات الأولية للعامل الذي وصفت حالته بالخطيرة، وأحيل بعدها لمستشفى 'إيخيلوف' لاستكمال العلاج".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

وفي سياق متصل، لقي عيسى خطيب من سكان الضفة الغربية بالأصل، يسكن في عبلين منذ مدة طويلة بعد الزواج، مصرعه حين كان يعمل على سيارة لجمع النفايات في قرية كفر ياسيف، فجر اليوم الثلاثاء.

ويستدل من المعطيات المتوفرة أن 63 عاملا لقوا مصارعهم في حوادث عمل مختلفة بالبلاد، منذ مطلع العام الجاري 2022 ولغاية اليوم.

وللمقارنة، بلغ في العام 2021 عدد ضحايا العمل في الصناعة والتجارة والخدمات والزراعة والبناء 66 ضحية، أكثر من نصفهم من عمال البناء العرب.

ولقي 65 عاملا بينهم 47 من منطقة الضفة الغربية المحتلة مصارعهم في حوادث العمل بورشات البناء في البلاد خلال العام 2020، وفي العام الماضي 2019 لقي 47 عاملا مصارعهم، إضافة إلى 39 عاملا في العام 2018.

يشار إلى أن حوادث العمل ازدادت، في الأعوام الأخيرة، الأمر الذي تسبب بمصرع مئات العمال في ورشات عمل، غالبيتهم العظمى من الفلسطينيين من كلا جانبي الخط الأخضر، وعمال أجانب، وذلك في ظل إهمال السلطات وحتى النقابات المهنية لهذه الحوادث وأسبابها، سيما انعدام وسائل الأمان والمراقبة الفعلية لتطبيق شروط السلامة العامة للعمال.