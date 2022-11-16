  2. محليات
  3. أخبار محلية

اتهام فتى من الشمال بالانضمام لتنظيم داعش

تاريخ النشر: 16/11/2022 - 14:20

اتهام فتى من الشمال بالانضمام لتنظيم داعش
توضيحية
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

قدّمت النيابة العامّة، اليوم الأربعاء، إلى محكمة الأحداث المركزيّة في حيفا لائحة اتهام ضدّ فتى يبلغ من العمر 16 عامًا من سكان شمالي البلاد لارتكابه "مخالفات حول عضوية نشطة في منظمة إرهابيّة أو تدريب أو تعليمات لأغراض إرهابيّة وفي محاولة لتصنيع الأسلحة".

وطالبت النيابة بحبس المتهم لغاية الانتهاء من الإجراءات ضدّه.

وبحسب لائحة الاتهام، فإنه "في التحقيق مع القاصر من قبل جهاز الأمن العام (الشاباك)، تبيّن أن القاصر بدأ يُظهر اهتمامًا متزايدًا بتنظيم داعش وأنشطته منذ العام 2020، بعد أن تواصل مع عدد من الأشخاص، وهم ناشطون من تنظيم داعش حول كيفية أداء اليمين للتنظيم، والانضمام للقتال في صفوفه في ساحات القتال في الخارج".

وذُكر في لائحة الاتهام أيضا أنه "خلال العام 2021، أقسم القاصر الولاء لتنظيم داعش، وبالتالي أصبح عضوًا في التنظيم، واستمر في التواصل مع نشطاء داعش الآخرين في مختلف القضايا الدينية، حول قتال التنظيم على مختلف الجبهات، وإنتاج المتفجرات من خلال المراسلات على تطبيق تلغرام وغيره من خلال الشبكات الاجتماعية. كل هذا بينما كان يشاهد ويقرأ وينزل على هاتفه ويرسل للآخرين العديد من المواد التدريبية لأغراض إرهابيّة لتنظيم داعش ومن مصادر أخرى منها: صنع المتفجرات، وصنع السّموم، وصنع زجاجات المولوتوف، والرشاشات، وصنع العبوات الناسفة، والمتفجرات. وخلال عامي 2021 و2022، حاول المتهم إقناع عدد من أصدقائه القاصرين بدعم تنظيم داعش والانضمام إليه، لكنهم رفضوا".

بودكاست عرب 48

#لوائح اتهام
#محاكم
#الشمال
#داعش

حوارات

حوار مع د. راوية أبو ربيعة | المرأة الفلسطينية في النقب ضمن القانون خارج العدالة 
حوار مع د. راوية أبو ربيعة | المرأة الفلسطينية في النقب ضمن القانون خارج العدالة 

2022-11-12

حوار مع د. مهند مصطفى | اليمين الديني الشعبوي يريد إعادتنا إلى عصا السيد اليهودي
حوار مع د. مهند مصطفى | اليمين الديني الشعبوي يريد إعادتنا إلى عصا السيد اليهودي

2022-11-05

حوار مع منى شتية | الفلسطينيون يتعرضون لتمييز مضاعف من قبل شبكات التواصل الاجتماعي
حوار مع منى شتية | الفلسطينيون يتعرضون لتمييز مضاعف من قبل شبكات التواصل الاجتماعي

2022-10-29

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

تناوب على الرئاسة في رهط ونحف
تناوب على الرئاسة في رهط ونحف

2022-11-16

إصابة خطيرة في حادث طرق بالنقب
إصابة خطيرة في حادث طرق بالنقب

2022-11-16

رهط: اعتقال مشتبهين بإلقاء نفايات وغسل الأموال
رهط: اعتقال مشتبهين بإلقاء نفايات وغسل الأموال

2022-11-16

الأكثر قراءة

عملية

عملية "أريئيل": استشهاد المنفذ ومقتل 3 مستوطنين

2022-11-15
حالة الطقس: أجواء غائمة والحرارة بانخفاض

حالة الطقس: أجواء غائمة والحرارة بانخفاض

2022-11-15
مفاجأة: بايرن ميونخ يتحرك لضم كريستيانو رونالدو

مفاجأة: بايرن ميونخ يتحرك لضم كريستيانو رونالدو

2022-11-15
تقرير إسرائيلي: رسائل العمليات المسلحة لإسرائيل والسلطة الفلسطينية

تقرير إسرائيلي: رسائل العمليات المسلحة لإسرائيل والسلطة الفلسطينية

2022-11-15
الإدارة الأميركية لنتنياهو: لن نعمل مع سموتريتش وبن غفير

الإدارة الأميركية لنتنياهو: لن نعمل مع سموتريتش وبن غفير

2022-11-15