اتهام فتى من الشمال بالانضمام لتنظيم داعش

قدّمت النيابة العامّة، اليوم الأربعاء، إلى محكمة الأحداث المركزيّة في حيفا لائحة اتهام ضدّ فتى يبلغ من العمر 16 عامًا من سكان شمالي البلاد لارتكابه "مخالفات حول عضوية نشطة في منظمة إرهابيّة أو تدريب أو تعليمات لأغراض إرهابيّة وفي محاولة لتصنيع الأسلحة".

وطالبت النيابة بحبس المتهم لغاية الانتهاء من الإجراءات ضدّه.

وبحسب لائحة الاتهام، فإنه "في التحقيق مع القاصر من قبل جهاز الأمن العام (الشاباك)، تبيّن أن القاصر بدأ يُظهر اهتمامًا متزايدًا بتنظيم داعش وأنشطته منذ العام 2020، بعد أن تواصل مع عدد من الأشخاص، وهم ناشطون من تنظيم داعش حول كيفية أداء اليمين للتنظيم، والانضمام للقتال في صفوفه في ساحات القتال في الخارج".

وذُكر في لائحة الاتهام أيضا أنه "خلال العام 2021، أقسم القاصر الولاء لتنظيم داعش، وبالتالي أصبح عضوًا في التنظيم، واستمر في التواصل مع نشطاء داعش الآخرين في مختلف القضايا الدينية، حول قتال التنظيم على مختلف الجبهات، وإنتاج المتفجرات من خلال المراسلات على تطبيق تلغرام وغيره من خلال الشبكات الاجتماعية. كل هذا بينما كان يشاهد ويقرأ وينزل على هاتفه ويرسل للآخرين العديد من المواد التدريبية لأغراض إرهابيّة لتنظيم داعش ومن مصادر أخرى منها: صنع المتفجرات، وصنع السّموم، وصنع زجاجات المولوتوف، والرشاشات، وصنع العبوات الناسفة، والمتفجرات. وخلال عامي 2021 و2022، حاول المتهم إقناع عدد من أصدقائه القاصرين بدعم تنظيم داعش والانضمام إليه، لكنهم رفضوا".