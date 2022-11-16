مصرع شخصين في حادثي طرق على شوارع البلاد

لقي سائق دراجة نارية (32 عاما) مصرعه، فجر اليوم الأربعاء، في حادث طرق وقع بين سيارة خصوصية ودراجة نارية على الطريق الساحلي رقم 2 بالقرب من مفرق "بوليغ" نتانيا إلى الجنوب.

وأجرى طاقم طبي من خدمة "نجمة داود الحمراء" عمليات إنعاش للسائق، لكن دون جدوى، واضطر الطاقم الطبي لإقرار وفاته في المكان على الفور.

وفي حادث طرق آخر، لقي شخص (40 عاما) مصرعه، فجر اليوم، بمحاذاة مفرق "خولده" على شارع 411 إثر اصطدام سيارة خصوصية بمؤخر شاحنة.

وفتحت الشرطة ملفين للتحقيق في ملابسات الحادثين.

ويستدل من معطيات وإحصاءات نشرتها سلطة الأمان على الطرق أن 298 شخصا، بينهم 100 من المجتمع العربي، قد لاقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة بالبلاد، منذ مطلع العام 2022 وحتى أول من أمس الإثنين.

وللمقارنة، لقي 369 شخصا في البلاد مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، فيما لقي 306 مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2021 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 109 ضحايا مقابل 99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.