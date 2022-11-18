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ثلاث إصابات في حادثي طرق قرب الزرازير والفريديس

تاريخ النشر: 18/11/2022 - 07:35

ثلاث إصابات في حادثي طرق قرب الزرازير والفريديس
من مكان الحادث قرب الفريديس، اليوم (تصوير طاقم الإنقاذ)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيب ثلاثة أشخاص بجروح متفاوتة في حادثي طرق وقعا صباح اليوم، الجمعة، بالقرب من قريتي الزرازير والفريديس.

وخلصت طواقم الإنقاذ مصابين علقا داخل سيارة خصوصية في الحادث الذي وقع بين شاحنة وسيارة على شارع 2 بالقرب من الفريديس. كما خلصت مصابا آخر من سيارة انقلبت بالقرب من الزرازير.

ووصفت الطواقم الطبية الإصابات بأنها خطيرة ومتوسطة، وجرى نقل المصابين من الحادثين إلى المستشفيات لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة ملفين للتحقيق في ملابسات الحادثين.

من مكان الحادث قرب الزرازير، اليوم (تصوير طاقم الإنقاذ)

ويستدل من معطيات وإحصاءات نشرتها سلطة الأمان على الطرق أن 298 شخصا، بينهم 100 من المجتمع العربي، قد لاقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة بالبلاد، منذ مطلع العام 2022 ولغاية يوم الإثنين الماضي.

وللمقارنة، لقي 369 شخصا في البلاد مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، فيما لقي 306 مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2021 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 109 ضحايا مقابل 99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.

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#حوادث الطرق
#سيارات
#إصابات
#الفريديس
#الزرازير

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