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اتهام شخص من يافة الناصرة بمحاولة اختطاف فتاة

تاريخ النشر: 20/11/2022 - 15:52

اتهام شخص من يافة الناصرة بمحاولة اختطاف فتاة
توضيحية (تصوير الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في الناصرة، اليوم الأحد، لائحة اتهام ضد عنان صالح (51 عاما) من يافة الناصرة، نسبت إليه "محاولة اختطاف فتاة (22 عاما) بهدف الاعتداء عليها جنسيا، في اليوم الذي أجريت فيه انتخابات الكنيست بمدينة طبرية".

وطالبت النيابة المحكمة تمديد اعتقال المتهم لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية بحقه.

ويستدل من لائحة الاتهام أن "المتهم عمل 17 عاما في كراج بطبرية، وقرر تنفيذ مخالفات جنسية بحق ضحية في فرصة متاحة. في يوم الانتخابات 1 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري وصل بسيارة تسلمها من مشغله إلى المحطة المركزية بالمدينة، بعد أن استبدل لوحتي الترخيص للسيارة".

وجاء في لائحة الاتهام أيضا أنه "بعد أن رأى المتهم المشتكية قرر اختطافها بالقوة لسيارته بهدف اغتصابها. وعندما مرت من جانبه انقض عليها وحاول دفعها باتجاه السيارة. قاومته الضحية وصرخت ونجحت بالإفلات منه. وبعد تسلم الشرطة بلاغا من الفتاة اعتقلت المتهم، مشيرة إلى أن التحقيق مفتوح في كافة الاتجاهات بما فيها الاشتباه بأن الخلفية قومية، لكن هذا الاتجاه تبدد".

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#يافة الناصرة
#طبرية
#لوائح اتهام
#العنف والجريمة
#اعتداءات جنسية

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