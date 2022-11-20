اعتداءان على مجلسي القيصوم وتل السبع

أضرم جناة مجهولون النار في مكتب قسم الجبابة بمجلس تل السبع المحلي، واعتدى آخرون على مكتب رئيس المجلس الإقليمي القيصوم في منطقة النقب، بعد انتصاف الليلة الماضية.

وأسفر الاعتداءان عن أضرار وخسائر في السلطتين المحليتين.

ووفقا للمعلومات المتوفرة، اندلع حريق في قسم الجباية بالمجلس المحلي في بلدة تل السبع، وفتحت الشرطة وخبراء الحرائق من سلطة الإطفاء والإنقاذ ملفا للتحقيق في ملابسات وأسباب الحريق.

وأعرب رئيس مجلس محلي تل السبع، عمر أبو رقيق، شجبه واستنكاره للاعتداء على قسم الجباية، مؤكدا أنه سيستأنف العمل لخدمة المواطنين في القريب العاجل.

وفي السياق، اعتدى جناة على المجلس الإقليمي القيصوم ونفذوا أعمال تخريب وتحطيم محتويات مكتب الرئيس سلامة الأطرش، وهذه ليست المرة الأولى التي يقتحم فيها مجهولون مكتب الرئيس، حيث تعرض رئيس المجلس لتهديدات، ونفذ جناة اقتحامات في أوقات سابقة.

وقدم المجلس الإقليمي شكوى رسمية للشرطة الإسرائيلية، وعقد اجتماع لاتخاذ إجراءات لحماية المجلس وعماله وممتلكاته.

وأكد المجلس أن الشرطة الإسرائيلية مقصرة في عملها، إذ يعاني المجلس منذ أربعة أعوام من اقتحامات متكررة وأعمال تخريب، دون أن تقوم الشرطة بأي عمل لملاحقة الجناة طيلة الأعوام السابقة.