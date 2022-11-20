الطيبة: انتخاب لجنة لأصحاب الأراضي المتضررين من التفافي 444

عقد اجتماع، مساء أمس السبت، حضره العشرات من أصحاب الأراضي المتضررين من مخطط الشارع الالتفافي 444 في مدينة الطيبة، وذلك لتشكيل لجنة مصغرة من أصحاب الأراضي ومختصين، ووضع برنامج عمل نضالي.

وجاء هذا الاجتماع الذي دعت إليه اللجنة لحماية أراضي شارع 444 الالتفافي في الطيبة، ضمن النضال الشعبي الذي باشرت فيه، الأسبوع الماضي، لحماية أراضي الطيبة.

واستهل المحامي يوسف جمعة من اللجنة لحماية أراضي شارع 444 من الشارع الالتفافي، والرامي إلى مصادرة 1000 دونم من أراضي الطيبة، والأضرار التي ستترتب عليه إذا خرج هذا المخطط إلى حيز التنفيذ، حديثه عن "أهمية التكاتف وبناء وحدة صف تجمع القوى الشعبية وأصحاب الأراضي في الطيبة".

وأكد أنه "يجب إنشاء برنامج عمل نضالي مهني لتحقيق الهدف الذي نصبو إليه، وهو إلغاء مخطط الشارع الالتفافي للطيبة الذي قد يسبب الكثير من التبعات على أهل الطيبة، عدا عن مصادرة مساحات واسعة من أراضي المدينة".

وأضاف أنه "من واجبنا صد المخاطر الكثيرة لهذا المخطط، والتي قد يواجهها سكان مدينة الطيبة بشكل عام وأصحاب الأراضي بشكل خاص، على المستقبل القريب والبعيد".

وختم جمعة بالقول إن "العمل الجماعي المهني هو سيد الموقف، ويجب أن يكون. سنقوم بانتداب لجنة تمثل مصالح أصحاب الأراضي المتضررين وتشكيل طاقم مهني يتابع عمل اللجنة ويشمل محامين ومهندسين كطاقم استشاري يعمل يدا بيد مع لجنة أصحاب الأراضي".

وقال الشيخ سعد عمشة إن "أهمية العمل المنظم وتكثيف الجهود أهم المراحل، الآن. سنطرق أبواب كافة الجهات المعنية، وسنرفع نسبة الوعي لدى جميع سكان الطيبة والمنطقة إزاء المخططات التي ستضر بالجميع مستقبلا، والعمل تحت مظلة واحدة لإيقاف هذا المخطط وعدم إخراجه لحيز التنفيذ".

وفي نهاية الاجتماع، اختار الحضور لجنة مصغرة ستقوم بتمثيل أصحاب الأراضي المتضررين أمام الجهات الرسمية، إذ تضم اللجنة محامين ومهندسين ومختصين، وعدد من أصحاب الأراضي وناشطين.