طمرة: اقتحام مدرستي الخوارزمي والمتنبي وسرقة مبلغ من المال

اقتحم جناة مجهولون، فجر اليوم الإثنين، مدرستي الخوارزمي الثانوية والمتنبي الإعدادية في مدينة طمرة، وسرقوا مبلغا من المال.

وقال المربي وجيه ياسين من مدرسة الخوارزمي لـ"عرب 48" إنه "تم اقتحام المدرسة والتسبب بأضرار وتخريب في غرفة المدير، وسرقة مبلغ من المال. وقد استدعينا الشرطة التي بدأت بالتحقيق في ملابسات الحادث".

وأكد أنه "نأسف لاقتحام صرح تربوي وتعليمي في طمرة".

يذكر أن مؤسسات تعليمية ومرافق عامة في عدد من البلدات العربية تعرضت لاعتداءات وأعمال تخريب وسرقات في الآونة الأخيرة.