إصابتان خطيرتان لطالبين في حادث طرق قرب الجامعة العربية الأميركية

أصيب طالبان جامعيان من أراضي 48 بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر حادث طرق وقع بالقرب من الجامعة العربية الأميركية في جنين بالضفة الغربية، صباح اليوم الثلاثاء.

وأفاد الناطق بلسان مستشفى "رمبام" في حيفا أنه "وصل إلى مستشفى رمبام أحد المصابين بحادث الطرق الذي وقع بالقرب الجامعة العربية الأميركية، إذ تم نقله بواسطة مروحية تابعة لنجمة داود الحمراء، وعليه وصفت حالته بالحرجة جدا".

ووفقا للمعلومات المتوفرة، توجهت طواقم طبية وسيارات إسعاف من مؤسسة "نجمة داود الحمراء" فور تبليغها بالخبر إلى حاجز الجلمة بهدف نقلهما إلى المستشفيات في البلاد.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث، ولم تكشف عن أية تفاصيل لغاية الآن.