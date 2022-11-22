اعتقال شابين من عكا وجديدة المكر وإصابة أحدهما في مطاردة بوليسية

اعتقلت الشرطة شابين من عكا وجديدة المكر بعد أن أصيب أحدهما برصاص الشرطة في مطاردة بوليسية، الليلة الماضية.

ووفقا لادعاء الشرطة فإن شابين من جديدة المكر وعكا كان بحوزتهما بندقية من طراز كلاشينكوف وأخرى من نوع إم 16 داخل سيارتهما، هددا أفراد الشرطة بالسلاح، وفي نهاية مطاردة ألقي القبض عليهما.

وأضافت أن "قوات الشّرطة اعتقلت شابين (24، و32 عاما) من سكان جديدة المكر وعكا، وجاء ذلك بعد توقيف مركبة مشبوهة كانا بداخلها، وعليه طلبت قوات الشّرطة من المشتبهين التوقف، لكنهما فرّا هاربين، إذ علقت مركبة المشتبهين بحفرة وبعدها صدمتها سيارة الشرطة، وعليه تمكنت قوات الشّرطة من اعتقال المشتبهين اللذين تمكنا من الفرار مرة أخرى، حيث طاردتهما القوات التي شعرت بخطر، الأمر الذي جعلها تطلق النار عليهما مما أدى لإصابة أحدهما بجروح متوسطة نقل على إثرها لمستشفى الجليل الغربي في نهريا".

وادعت الشرطة أنه "عند تفتيش المركبة عُثر على قطعتين سلاح من نوع (إم 16)، وكلاشينكوف".

ومن المزمع أن تنظر محكمة الصلح في عكا، اليوم الثلاثاء، بطلب الشرطة لتمديد اعتقالهما على ذمة التحقيق.