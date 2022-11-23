إضراب مفتوح في روضات الإخاء برهط

باشرت لجنة أولياء أمور الطلاب في روضات الإخاء بمدينة رهط بإضراب مفتوح، بدءًا من اليوم الأربعاء، احتجاجا على عدم حل مشكلة خط الصرف الصحي بالروضات.

وصرحت لجنة أولياء أمور الطلاب في مدرسة الإخاء الجماهيرية أنه "عُقدت، الساعة السابعة مساء أمس الثلاثاء، جلسة للجنة أولياء أمور مدرسة الإخاء لمناقشة آخر المستجدات في موضوع تصليح خط المجاري في روضات مدرسة الإخاء، حيث قمنا بالتوجه لبلدية رهط بهذا الصدد، ولكن دون جدوى، ولم يتم تصليح الخلل، وعليه فقد تقرر إضراب في روضات مدرسة الإخاء حتى يتم تصليح الخلل".

وأكدت اللجنة أن "أرواح أولادنا ليست رخيصة، ولن نقبل بالمفاوضة على صحة أطفالنا. ونحن نطالب بتوفير الجو المناخي التّعليمي والصّحي المناسب لأبنائنا".

ويضم تجمع الإخاء 5 روضات للأطفال، وعدد طلابها 136، اضطروا للجلوس في البيوت بسبب الإضراب الاحتجاجي.

وتوجه "عرب 48" لبلدية رهط للحصول على تعقيبها، وسننشره فور وصوله إلينا.