زيمر: تمديد اعتقال المشتبه بوفاة فاطمة قطاوي

مددت محكمة الصلح في ريشون لتسيون مساء، السبت، اعتقال شاب من زيمر بشبهة ضلوعه بوفاة فاطمة قطاوي من سكان البلدة نفسها، وذلك في أعقاب العثور على جثتها في بلدة "تل موند" الجمعة.

وبموجب قرار المحكمة، فقد جرى تمديد اعتقال المشتبه به لغاية يوم الأربعاء القادم.

وتنسب الشرطة للمشتبه به التسبب بوفاة قطاوي التي تركت خلفها خمسة أولاد، في ورشة بناء في "تل موند".

وقال المحامي الموكل بالدفاع عن المشتبه به، لـ"عرب 48"، إن "موكلي ينفي كافة الشبهات التي تنسبها له الشرطة، وهو ثابت على أقواله".

وأضاف "نحن نتحدث عن حادث عمل على ما يبدو، وموكلي وفق الأدلة التي عرضتها الشرطة لا علاقة له بالوفاة أبدا".