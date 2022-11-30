الناصرة تحتفل بإضاءة شجرة الميلاد في المدينة

احتفلت مدينة الناصرة بإضاءة شجرة الميلاد، مساء اليوم الأربعاء، بمبادرة من جمعية موكب الميلاد في المدينة، وافتُتحت أمسيات "طفل المغارة"، في مركز القديس أنطون في شارع بولس السادس.

وشارك في احتفال إضاءة الشجرة، رئيس بلدية الناصرة، علي سلام، وعدد كبير من رؤساء الكنائس ورجال الدين من مختلف الطوائف في المدينة، وأعضاء كنيست حاليين وسابقين، وجمهور غفير.

وأُلقيت كلمات التهنئة بهذه المناسبة من قِبل القساوسة والشيوخ، الذين عبروا فيها عن وحدة مدينة البشارة.

وبأجواء احتفالية بهيجة، وعلى أنغام موسيقى الميلاد، جرى العد التنازلي لإضاءة شجرة الميلاد.

ويُذكر أن هذا الاحتفال تنظمه جمعية "الموكب" للسنة 11 على التوالي، بالتعاون مع نوادي الناصرة، وبلدية الناصرة وبمشاركة المطارنة، وكهنة الرعايا، وسرايا الكشاف، وأعضاء النوادي وأصدقائهم والضيوف.

وكانت جمعية الموكب قد أعلنت عن برامجها لميلاد 2022 والتي تشمل بالإضافة إلى إضاءة الشجرة وتزيين شارع القديس أنطون، 10 أمسيات، تحت مسمّى "أمسيات طفل المغارة 5"، و 5 عروض للعرض المسرحي الميلادي الجديد The Snow Globe، ومسيرة الميلاد التاسعة والثلاثين.