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تسليم أوامر هدم وإخلاء في الطيبة: "لن أهدم منزلي بيديّ"

تاريخ النشر: 30/11/2022 - 20:47

تسليم أوامر هدم وإخلاء في الطيبة: "لن أهدم منزلي بيديّ"
إحدى المنشآت التي عُلّق عليها أحدالأوامر
تحرير: باسل مغربي
ضياء حاج يحيى ضياء حاج يحيى

سلّمت السلطات الإسرائيلية أوامر هدم وإخلاء، اليوم الأربعاء، لعدد من أصحاب المنشآت والمباني في المنطقة الغربية لمدينة الطيبة، وتحديدا في المنطقة السهلية للمدينة.

وأمهل مندوبو اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء، أصحاب المباني في أوامر الهدم التي عُلِّقت على مبانيهم، فترات تأمرهم بهدم المباني بصورة ذاتية، بتواريخ مختلفة، إذ أُمهل عدد منهم مدة 60 يوما للهدم، في حين أُمهل آخرون مدة 30 يوما.

"لن أهدم منزلي بيدي"

وفي السياق، قام عناصر من شرطة الطيبة صباح اليوم، بالضغط على الشاب ضياء جابر، وهو صاحب منزل مهدد بالهدم الفوري في المنطقة بأن يقوم بهدم منزله، قبل أن تأتي السلطات وتهدمه، الأمر الذي سيسبب له خسائر مادية بحسب الشرطة.

ويقع بيت جابر في المنطقة الغربية للمدينة، وصدر أمر هدم منزله قبل نحو شهر، وعلى إثر ذلك نظم نشطاء من الطيبة نضالا شعبيا لحماية المنزل، الذي أفضى في نهاية المطاف إلى تجميد أمر الهدم لمدة مؤقتة، تنتهي مهلتها اليوم.

وفي حديث لـ"عرب 48"، قال جابر: "لن أقوم بهدم بيتي، إذا أرادوا أن يهدموه فليأتوا لهدمه بأيديهم".

وتابع جابر: "منذ صباح اليوم، يتواصلون معي من شرطة الطيبة، ويضغطون علي لأقوم بهدم بيتي، ويقومون بالتهديد بأن السلطات سوف تهدمه بأي لحظة في حال لم أفعل، وسوف أتكبد خسائر مادية، ولكن هذا لن يثنيني، ولن أهدم منزلي بيدي".

وتعاني المنطقة الغربية لمدينة الطيبة من سوء في التخطيط والتنظيم، إذ يُهدد الهدم عشرات المباني في المنطقة، بعضها مهدد بالهدم الفوري.

بودكاست عرب 48

#أوامر هدم
#إخلاء
#الطيبة
#ضياء جابر
#هدم ذاتي

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