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تمديد اعتقال شاب للمرة الثانية على خلفية وفاة فاطمة قطاوي

تاريخ النشر: 30/11/2022 - 16:22

تمديد اعتقال شاب للمرة الثانية على خلفية وفاة فاطمة قطاوي
الفقيدة فاطمة قطاوي
تحرير: قاسم بكري
ضياء حاج يحيى ضياء حاج يحيى

مددت محكمة الصلح في مدينة ريشون لتسيون، اليوم الأربعاء، اعتقال المشتبه به من زيمر بشبهة ضلوعه بوفاة فاطمة قطاوي من سكان البلدة، وذلك في أعقاب العثور على جثتها في بلدة "تل موند"، يوم الجمعة الماضية.

وبموجب قرار المحكمة فقد جرى تمديد اعتقال المشتبه به، للمرة الثانية، لغاية يوم الأحد المقبل.

وفي جلسة المحكمة التي نظرت بطلب تمديد الاعتقال، رفضت تسريح المشتبه بطلب من محامي الدفاع، بادعاء أن هناك إجراءات تحقيق ستقوم بها الشرطة تستوجب وجود المشتبه به رهن الاعتقال.

ولا يزال أمر المحكمة لحظر نشر أية تفاصيل تشمل هوية المشتبه به واسمه وأي معلومات قد تؤدي للكشف عن هويته ساري المفعول لغاية اليوم.

ونسبت الشرطة للمشتبه به التسبب بوفاة قطاوي التي تركت خلفها خمسة أولاد، في ورشة بناء في تل موند.
وقال المحامي الموكل بالدفاع عن المشتبه به لـ"عرب 48" إن "موكلي ينفي كافة الشبهات التي نسبتها إليه الشرطة، وهو ثابت على أقواله".

بودكاست عرب 48

#زيمر
#فاطمة قطاوي
#تل موند
#وفيات

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