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منظمة الصيد البحري تحذر من "الكارثة المقبلة"

تاريخ النشر: 30/11/2022 - 10:28

منظمة الصيد البحري تحذر من "الكارثة المقبلة"
بعد كارثة القطران قطع بلاستيك تجتاح شاطئ البلاد (سامي العلي)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أبلغ الصيادون وعدد من المواطنين عن مشاهدتهم لكميات كبيرة من مادة البلاستيك، لفظها البحر في الأيام الأخيرة، على شواطئ كيبوتس معغان ميخائيل وجسر الزرقاء.

وقال المتحدث باسم منظمة الصيد البحري، سامي العلي، والذي شاهد الكارثة خلال تواجده على الشاطئ؛ إن "هذا تلوّث إضافي خطير، يهدد البيئة البحرية والكائنات الحية والثروة السمكية".

وأضاف: "نحن أبناء البحر نناضل من أجل الموروث ومصدر رزقنا، وعلى مدار سنوات نصرخ ونحذر من كوارث شبيهة، لكن صرختنا تسقط على آذان صماء. وبدل التكاتف معنا ودعم نضالنا العادل ومحاربة الملوّثات الحقيقية التي تدمر حيزنا الأزرق، تجازينا السلطات بسياسة تعسفية، هدفها القضاء على قطاع الصيد واقتلاعنا من الحيز البحري".

ودعا العلي السلطات المسؤولة إلى "إنقاذ وتحرير البحر والشواطئ من قبضة الصناعات الملوّثة وأباطرة الاقتصاد".

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#منظمة الصيد البحري
#البحر
#سامي العلي
#جسر الزرقاء

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