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فسوطة ومعليا تحتفلان بالأعياد المجيدة وإضاءة شجرة الميلاد

تاريخ النشر: 04/12/2022 - 09:07

فسوطة ومعليا تحتفلان بالأعياد المجيدة وإضاءة شجرة الميلاد
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

احتفل أهالي قريتي فسوطة ومعليا في منطقة الجليل، شمالي البلاد، بحلول الأعياد المجيدة وإضاءة شجرة الميلاد.

وفي التفاصيل، نظم المجلس المحلي في معليا، وشبيبة البلد، والمجلس الرعوي، وسرية كشافة معليا، مساء أمس السبت، حفل إضاءة شجرة الميلاد المجيد.

وافتتح الحفل بكلمة ترحيبية من المعلمة فيلما واكيم، ثم قدم عرض كشفي لسرية كشافة معليا.

وألقى رئيس مجلس معليا المحلي، حاتم عراف، كلمة أشاد فيها بمشاركة أهالي معليا والقرى المجاورة في حفل إضاءة شجرة الميلاد، ودعاهم لحضور المناسبات التي ستكون خلال هذا الشهر. وقال رئيس المجلس: "نحن على أبواب كريسمس ماركت وسباق الماراثون، ونرحب بالجميع، وأتمنى عيدا سعيدا ينعاد على الجميع بألف خير وبركة".

وأثنى كاهن الرعية، نديم شقور، على مشاركة الأهالي في حفل إضاءة شجرة الميلاد، وأجواء المحبة والوئام في القرية والمنطقة.

وفي فسوطة، افتتحت احتفالات العيد المجيد، مساء أول من أمس الجمعة، بإضاءة شجرة الميلاد للمرة التاسعة على التوالي، وذلك بأجواء احتفالية رائعة على الرغم من البرد القارس، وتكاتفت كافة المؤسسات والهيئات من الكنيسة وكاهنها الأب ميخائيل عاصي، ولجنة الوقف، والمجلس المحلي بطواقمه ورئيسه المحامي إدغار دكور، وكشافة فسوطة، والشبيبة والمتطوعين من أبناء القرية.

وابتدأ الحفل بالمسيرة الكشفية التقليدية من مدخل البلدة حتى ساحة الكنيسة، تقدمها سيادة المطران يوسف متى مع كاهن الرعية ورئيس المجلس المحلي وأبناء البلدة، وبعد وصول المشاركين ساحة الكنيسة، قدم عريف الحفل دريد نجار التحية والشكر لكل المشاركين والمتطوعين، وبعد كلمات التهاني والبركة تمت إضاءة الشجرة الجميلة بأجواء رائعة وبهيجة مرافقة بالألعاب النارية.

بودكاست عرب 48

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فسوطة ومعليا تحتفلان بالأعياد المجيدة وإضاءة شجرة الميلاد

فسوطة ومعليا تحتفلان بالأعياد المجيدة وإضاءة شجرة الميلاد

فسوطة ومعليا تحتفلان بالأعياد المجيدة وإضاءة شجرة الميلاد

فسوطة ومعليا تحتفلان بالأعياد المجيدة وإضاءة شجرة الميلاد

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