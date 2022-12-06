لجنة القضايا الصحية تساند الطبيب أحمد محاجنة

قالت لجنة متابعة القضايا الصحية في المجتمع العربي إنه "لن نسمح أن يكون الأطباء وعاملي الجهاز الصحي العرب ضحية للعنصرية المتفشية في البلاد".

وأضافت أنه "بمبادرة من لجنة متابعة القضايا الصحية في المجتمع العربي، اجتمعت، مساء يوم السبت 3.12.2022، أكثر من عشر تنظيمات تعنى بمجال الصحة والمجتمع للتحاور والتشاور حول الهجمة العنصرية على الطواقم الطبية في البلاد، حيث استمع المشاركون لشرح واف من د. أحمد محاجنة جراح القلب في المركز الطبي هداسا عين كارم، وحول استمرار إبعاده لأكثر من شهر عن عمله، لكونه تعامل بإنسانية مع مرضاه دون أية تفرقة. كذلك تم التوقف على الاعتداء العنصري على د. حمد الله بدير في عيادته ومظاهر العنصرية الأخرى والضغوطات التي يواجهها الأطباء، ناهيك عما تواجهه المشافي العربية في الناصرة".

وأشارت اللجنة إلى أنه "بعد نقاش مستفيض من جميع المشاركين، تم الاتفاق على استنكار الهجمة العنصرية على الأطباء وجميع العاملين في مجال الصحة العرب، والتأكيد على دعمنا الكامل لهم جميعا في عملهم المهني والإنساني الهام، الذي يقدموه لجميع المرضى دون تفرقة وبقامة منتصبة وعزة نفس شامخة، مطالبة إدارة مستشفى هداسا عين كارم بإرجاع الطبيب أحمد محاجنة فورا، والتوقيع على عريضة احتجاج واستنكار للفصل العنصري للدكتور أحمد محاجنة، ومطالبة وزارة الصحة بالتحقيق في قضيّة فصل الدكتور أحمد محاجنة، والمبادرة إلى حملة شعبية إعلامية بمشاركة الأطباء، وتشكيل وفد من جمعيات أهلية ومهنيين للاجتماع مع إدارة مستشفى هداسا عين كارم، وإرسال رسائل في الموضوع موقعة من جميع الأطر والجمعيات الصحية، إلى الجهات المعنية بالأمر".