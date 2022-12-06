وفاة رئيس مجلس الرامة سابقا جريس خوري

توفي في قرية الرامة في منطقة الجليل، شمالي البلاد، رئيس المجلس المحلي سابقا، د. جريس إلياس خوري.

ونعت كل من زوجة الفقيد ليلى ونجله إلياس وبناته سعاد ومنال وسمر، وأخوته وأخواته زياد وميشيل وجورجيت وألين وعائلاتهم وعموم آل خوري وآل درزي وأقربائهم وأنسبائهم في البلاد وخارجها، بمزيد من الحزن والأسى، فقيدهم د. جريس إلياس خوري (أبو إلياس) رئيس المجلس المحلي في الرامة سابقا، متمما واجباته الدينية والدنيوية عن عمر ناهز إثنين وثمانين عاما.

وسيشيع جثمان الفقيد، غد الأربعاء، الساعة الثالثة بعد الظهر (15:00) من كنيسة القديس جوارجيوس للروم الأرثوذكس بالرامة، ومن ثم إلى مثواه الأخير.

وتقبل التعازي منذ الخميس ولغاية يوم السبت في قاعة حنا مويس الثقافي بدءًا من الساعة الرابعة بعد الظهر وحتى التاسعة مساءً ويوم الأحد من الساعة الحادية عشر صباحًا حتى الواحدة ظهرا.