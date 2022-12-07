اعتقال مشتبه بجريمة إطلاق نار على شارع 6

اعتقلت الشرطة، فجر اليوم الأربعاء، شابا في العشرينيات من العمر من مدينة الرملة بشبهة ضلوعه في جريمة إطلاق النار ومحاولة قتل شابين، أمس، في سيارتهما على شارع 6 بالقرب من مدينة اللد.

ومن المزمع أن تطلب الشرطة، اليوم، من المحكمة في مدينة ريشون لتسيون تمديد اعتقال المشتبه به.

ومما يذكر أن شابا أصيب بجروح وصفت بالخطيرة وآخر وصفت إصابته بالمتوسطة، في جريمة إطلاق النار التي وقعت عند منتصف الليل على شارع رقم 6 بمساره عند مفترق "بن شيمن" باتجاه الجنوب.

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن إصابة شابين من مدينة القدس، بجروح خطيرة ومتوسطة، إثر جريمة إطلاق النار على سيارة داخل نفق "بن شيمن" على شارع 6 باتجاه الجنوب.

وقدمت طواقم طبية العلاجات الميدانية للجريحين، ونقلتهما على وجه السرعة إلى مستشفى "بيلنسون" في بيتح تكفا لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الحادث، وبحسب المعلومات التي أوردتها الشرطة، فقد تعرضت مركبة عندما كانت تسافر على شارع رقم 6 بمسارة داخل نفق "بين شيمن" باتجاه الجنوب، لإطلاق نار من قبل مركبة التي هربت من المكان.