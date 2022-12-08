العثور على جثة شاب داخل منزل في تل السبع

عُثر على جثة شاب، في العشرينات من عمره، داخل شقة سكنية في بلدة تل السبع بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، مساء اليوم، الخميس.

وقالت الشرطة، في بيان، إنها "شرعت بالتحقيق في ملابسات وفاة أحد سكان تل السبع في العشرينيات من عمره، بعد أن عُثر عليه ميتًا في منزله".

وأضافت أن "محققي الشرطة وخبراء التشخيص الجنائي يعملون على جمع البيانات والأدلة".

وأفادت مصادر محلية بأن الشاب على "طيف التوحد"، وقد دخلت والدته إلى غرفته في ساعات الظهر، ووجدته قد فارق الحياة.

وجرى استدعاء مركبات إسعاف حيث أقر الطاقم الطبي وفاة الشاب قبل نحو خمس ساعات من وصول الطوقم.

وجرى نقل جثة الشاب إلى معهد الطب العدلي في "أبو كبير" لمعرفة سبب الوفاة.

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي، منذ مطلع العام الجاري 2022 ولغاية اليوم، 99 قتيلا بينهم 12 امرأة؛ وفي عام 2021، تم توثيق أكثر من 111 جريمة قتل في المجتمع العربي في رقم قياسي غير مسبوق.

ويشهد المجتمع العربي في الداخل، تصاعدا خطيرا ومستمرا في أحداث العنف والجريمة، في الوقت الذي تتقاعس الشرطة عن القيام بعملها للحد من هذه الظاهرة، وسط مؤشرات تؤكد على تواطؤ أجهزة الأمن مع منظمات الإجرام.

وتحولت جرائم العنف والقتل في المنازل والحارات ووسط الشوارع إلى أمر معتاد خلال السنوات في المجتمع العربي، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره ورهينة للجريمة المنظمة في ظل ارتفاع معدلات الجريمة بشكل كبير ومتصاعد.

وجاء ذلك وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، حيث يعتقد منفذو إطلاق النار أن كل شيء مباح بالنسبة لهم، علما بأن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في الربا والسوق السوداء وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام.