احتراق سيارة في حيفا

أسفر حريق بسيارة خصوصية في مدينة حيفا، فجر اليوم الخميس، عن أضرار جسيمة وخسائر فادحة، وفتحت الشرطة وخبراء الحرائق ملفا للتحقيق في ملابسات الحريق، ولم يُبلّغ عن اعتقال مشتبهين أو أية تفاصيل أخرى.

وأفاد الناطق بلسان "سلطة الإطفاء والإنقاذ" أن "طواقم إطفاء وإنقاذ عملت، فجر اليوم، في مدينة حيفا بشارع 'هرتسل' على إخماد النار في السيارة، إذ تمكنت الطواقم من إخماد الحريق ومنع انتشاره، ولم يبلغ عن إصابات، كما يجري التحقيق لمعرفة أسباب اندلاع هذا الحريق".

وشهدت حيفا، في الآونة الأخيرة، حوادث إحراق سيارات خصوصية تعود لمواطنين من المدينة، على خلفية جنائية.