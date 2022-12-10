عائلة محمد إغبارية تطالب بتعزيز الجهود لتخفيف "الأحكام الجائرة" بحق معتقلي هبة الكرامة

تعمل السلطات الإسرائيلية على معاقبة الشبان العرب على خلفية المشاركة في أحداث هبّة الكرامة في أيار/ مايو 2021، من خلال الأحكام القضائية القاسية الصادرة بحقهم والتي وصلت إلى السجن الفعلي لمدة 15 عاما.

وصدر هذا الحكم عن المحكمة المركزية في حيفا، يوم الخميس الماضي، بحق الشاب محمد عمر إغبارية (36 عامًا) من بلدة معاوية؛ وكان إغبارية قد اعتقل من منزله في معاوية، في 16 أيار/ مايو 2021، على خلفية مشاركته في الاحتجاجات.

ووفقًا للائحة الاتهام الموجهة ضده، فإن إغبارية شارك في الأحداث التي وقعت على مفرق حي عين إبراهيم في منطقة وادي عارة، وشارك بحسب الادعاءات بـ"إشعال إطارات مطاطية وإلقاء الحجارة"، وتنسب المحكمة لإغبارية مزاعم بـ"حيازة سلاح وذخائر بشكل غير قانوني".

وفي حديث لـ"عرب 48"، أوضحت شقيقة المعتقل إغبارية، إلهام عمر، أنه "اعتقل قبل عام ونصف العام، في أيار/ مايو من العام الماضي، وبقي طوال هذه الفترة إلى أن عقدت جلسة للنطق بالحكم ضده يوم الخميس الماضي، وقضي بحبسه لمدة 15 عامًا".

إلهام عمر شقيقة محمد عمر إغباريّة

ولفتت إلى أن الأسرة "لم تكن تتوقع صدور هذا الحكم أبدًا، خاصةً أن النيابة العامة طلبت فرض عقوبة بالسجن لمدة تتراوح بين 10 و12 عامًا، فيما طلب محامي الدفاع تقصير المدة إلى 4 أو 7 أعوام، لكن عندما تم النطق بالحكم في جلسة المحكمة صُدمنا، لأن هذا الحكم ليس عادلا أبدًا".

وشددت على أن الحكم الذي صدر بحق شقيقها "ظالم"، وقالت إن "هذا المؤسسة تعتبر أن كل ما نقوم إرهاب. لو عدنا إلى أحداث هبة الكرامة، لرأينا أن كل شخص لديه كرامة وقف مع أبناء شعبه خلال الأحداث، وللأسف تم اعتقال عشرات الشبان من أبناء مجتمعنا على ذات الخلفية".

ولفتت إلى أن شقيقها محمد متزوج منذ العام 2013، ولديه طفل (9 أعوام) وطفلة ( 8 أعوام)، وهما "متعلقان جدًا بوالدهما"، على حد تعبيرها، وأضافت "أتمنى من أجل هؤلاء الأطفال أن يتم تخفيف الحكم على محمد".

لا نعول على المحاكم

وأوضحت عمر أن العائلة تعتزم الاستئناف للمحكم العليا على الحكم الصادر بحق شقيها، مستدركة بالقول: "لكننا لا نعول كثيرًا على هذه المحكمة، لأن الأحكام تصدر بتوجيهات سياسية أمنية أعلى من السلطات القضائية".

وطالبت بتعزيز العمل الوطني المشترك في محاولة "لتخفيف الحكم عن شقيقي وجميع الشبان الذين اعتقلوا وتم فرض عليهم أحكام جائرة". وأشارت إلهام إلى معاناة ذوي معتقلي هبة الكرامة، مشددة على ضرورة توحدهم والعمل على توحيد ملفاتهم في "ملف واحد يشمل جميع المعتقلين تحت اسم هبة الكرامة".

المعتقل محمد عمر إغباريّة (36 عامًا)

وشددت على ضرورة العمل على "تخفيف الأحكام الصادر بحق جميع المعتقلين، في ظل الاستفزازات التي تم ممارستها من قبل الجانب الآخر تجاهنا، إذ أنه تم الاعتداء على المواطنين العرب وعلى منازلهم، ومن الطبيعي أن يكون هناك ردة فعل".

وأشارت إلى "ضرورة التوجه للمحاكم الدولية والعمل بشكل موحد في هذا الصدد"، كما لفتت إلى الدور الذي يجب أن يلعبه النواب العرب في الكنيست، وقالت :"نطالبهم بمساعدة المعتقلين وذويهم، واتخاذ إجراءات مهمة في هذا الملف".

وختمت بالقول: "افتخر بشقيقي محمد، وبكل شبان هبة الكرامة، الذين هبّوا من أجل كرامتهم وكرامة شعبهم".

من جانبها، شددت زوجة الشاب المعتقل محمد عمر، إسراء كبها، في حديث لـ"عرب 48"، على أن "الحكم الذي صدر بحق زوجي محمد عمر إغباريّة كان معدا سلفا"، موضحة أن "الجلسة لم تستمر أكثر من 15 دقيقة. قام القاضي بإنزال الحكم على زوجي، وهنا صُدمنا بعد سماع هذا القرار".

قوات "حرس الحدود" تعتدي على المتظاهرين في أم الفحم (Getty Images)

وأكدت أن "القرار ظالم ومجحف بحق زوجي والشبان الذين حوكموا في أعقاب هبة الكرامة، نسبة للمخالفات التي تنسبها لهم المحكمة والنيابة العامة".

وعن حالة الأسرة، قالت: "نحن زوجان ولدينا طفلان متعلقان بشكل كبير بوالدهما، منذ اعتقال عمر وهما بحالة نفسية صعبة، بسبب ارتباطهما الوثيق بوالدهما، ما يحصل هو ظلم كبير بحق زوجي والطفليم".

وأوضحت أنه "طوال فترة اعتقال زوجي منذ 17 أيار/ مايو من العام الماضي، وحتى صدور الحكم، كنا نواجه صعوبات كبيرة في الزيارات، وكنا نمنع أحيانًا منها، علما بأن مدة الزيارة قصيرة جدًا، بالإضافة إلى العقبات التي نعانيها خلال الزيارات".