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اعتقال مشتبه ثالث بجريمة إطلاق النار على شارع 6

تاريخ النشر: 11/12/2022 - 08:56

اعتقال مشتبه ثالث بجريمة إطلاق النار على شارع 6
مكان جريمة إطلاق النار على شارع 6 (تصوير الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

اعتقلت الشرطة، الليلة الماضية، أحد سكان مدينة الرملة، في الثلاثينيات من عمره، للاشتباه بضلوعه في جريمة إطلاق النار ومحاولة القتل التي وقعت على شارع 6، قبل أيام.

والمعتقل ينضم إلى شابين آخرين اعتقلتهما الشرطة بشبهة إطلاق النار ومحاولة قتل شابين في سيارتهما على شارع 6 بالقرب من مدينة اللد.

ومن المزمع أن تطلب الشرطة، اليوم الأحد، من المحكمة في مدينة ريشون لتسيون تمديد اعتقال المشتبه به. كما ستنفذ اعتقالات أخرى لمشتبهين باقتراف الجريمة. وتبين من التحقيقات الأولية أن الخلفية للجريمة نزاع بين مخالفين للقانون على خلفية مالية.

يذكر أنه أصيب شاب بجروح وصفت بالخطيرة وآخر وصفت إصابته بالمتوسطة، وذلك جراء جريمة إطلاق النار التي وقعت، منتصف ليلة 6 كانون الأول/ ديسمبر 2022، على شارع رقم 6 بمساره عند مفترق "بن شيمن" باتجاه الجنوب.

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن إصابة شابين من مدينة القدس، بجروح خطيرة ومتوسطة، إثر جريمة إطلاق النار على سيارة داخل نفق "بن شيمن" على شارع 6 باتجاه الجنوب.

وقدمت طواقم الإسعاف العلاجات الميدانية للجريحين، ونقلتهما على وجه السرعة إلى مستشفى "بيلنسون" في بيتح تكفا لاستكمال العلاج.

بودكاست عرب 48

#شارع 6
#جنائيات
#إطلاق نار
#القدس
#الرملة
#اللد

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