اعتقال أربعة شبان من طوبا الزنغرية بادعاء تورطهم بتهريب أسلحة من لبنان

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية أربعة شبان من بلدة طوبا الزنغرية شمالي البلاد، بزعم تورطهم في عملية تهريب أسلحة من الحدود اللبنانية، بحسب ما أعلنت في بيان صدر عنها اليوم، الثلاثاء.

وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على ثلاثة من المشتبه بهم خلال عملية التهريب التي زعمت أنها أحبطتها، في حين اعتقلت الشخص الذي خطط للعملية أثناء وجوده على متن طائرة كانت متجهة إل إلى تركيا.

وزعمت الشرطة أنها أحبطت عملية تهريب 20 مسدّس من الحدود الشمالية، في وقت مبكر من صباح اليوم، في نشاط مشترك مع قوات الجيش الإسرائيلي المتواجدة في المناطق الحدودية، جنوب لبنان.

وجاء في بيان الشرطة أنه "تمّ القبض على أحد سكان طوبا الزنغرية قبل صعوده إلى طائرة في إسرائيل كان في طريقه إلى تركيا، للاشتباه في تورطه في تهريب أسلحة، وذلك بعد نصف ساعة من إحباط عملية تهريب 20 مسدّس من الحدود اللبنانية".

وأضافت الشرطة أن "المشتبه بهم الأربعة، كلهم من سكان قرية طوبا الزنغرية"، وأفادت بأنه "تمّ إلقاء القبض عليهم 2 منهم بالقرب من السياج الحدودي مع لبنان"، في حين جرى اعتقال مشتبه به آخر "بعد مطاردة" بعد أن استخدم سيارة للفرار من المكان.

وادعت الشرطة أن "المشتبه به الرابع، الذي يُشتبه بأنه خطط للعملية وبادر لتنفيذ عملية التهريب، تمّ القبض عليه من قبل أفراد الوحدة التابعة لمديرية المطار، أثناء وجوده على متن طائرة، قبل دقائق من إقلاعه إلى تركيا".