اعتقال شاب من أم الفحم ومنعه من لقاء محام

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، الشاب محمد صالح علي جبارين (21 عامًا)، من مدينة أم الفحم، وذلك خلال تواجده في مدرسة تحفيظ القرآن الكريم في قرية عارة.

ويدرّس جبارين في مركز الدعوة في قرية عارة لتحفيظ القرآن، وخلال تواجده في المدرسة، اقتحمت الشرطة المكان واعتقلت جبارين، بحسب ما أفادت العائلة "عرب 48".

الشاب المعتقَل جبارين

وذكرت العائلة أن الشرطة ترفض الإفصاح عن التهم الموجهة لجبارين، بالإضافة إلى منعه من استشارة محامي دفاع.

وأشارت العائلة إلى أنه ستُعقَد جلسة محاكمة لجبارين، غدًا الأربعاء، في محكمة الصلح في مدينة الخضيرة.

وفي وقت سابق اليوم، فرضت المحكمة المركزية في مدينة اللد، الحبس لمدة ثلاث سنوات بحق الشاب محمد شهاب حسونة (26 عاما)، والحبس لمدة 18 شهرا بحق الشاب محمد العاوور (26 عاما)، من مدينة اللد، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية تقدر بـ10 آلاف شيكل للشاب محمد حسونة، وذلك تعويضًا لأصحاب مركبات تضررت في أحداث الهبة الشعبية، في أيار/ مايو عام 2021.

ونسبت النيابة العامة في لائحة الاتهام للشابين "إحراق مركبات، والإخلال بالنظام، والمشاركة في أعمال شغب، وحيازة سلاح".