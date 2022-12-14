تسريح أحد معتقلي هبة الكرامة محمد العاوور من اللد

نال أحد معتقلي هبة الكرامة، محمد العاوور، من مدينة اللد حريته من سجن "هداريم"، وسط البلاد، صباح اليوم الأربعاء.

وأطلقت السلطات الإسرائيلية سراح الشاب محمد العاوور (26 عاما)، وذلك بعد قضاء 18 شهرا داخل السجون الإسرائيلية.

واعتقل العاوور في شهر حزيران/ يونيو عام 2021، في أعقاب هبة الكرامة، ونسبت النيابة له المشاركة في مظاهرات والإخلال بالنظام العام والاعتداء على الممتلكات العامة.

وفرضت المحكمة المركزية في مدينة اللد، صباح أمس، الحبس لمدة ثلاث سنوات بحق الشاب محمد شهاب حسونة (26 عاما)، والحبس لمدة 18 شهرا بحق الشاب محمد العاوور (26 عاما)، من مدينة اللد، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية قدرها 10 آلاف شيكل على حسونة، وذلك تعويضا لأصحاب المركبات التي تضررت في أحداث الهبة الشعبية، في شهر أيار/ مايو 2021.

وفي سياق متصل، قدمت النيابة لغاية اليوم 51 لائحة اتهام ضد شبان من اللد، ولا يزال 16 شابا من اللد في السجون منذ اندلاع أحداث هبة الكرامة، حسب أهالي معتقلي الهبة الشعبية.

وكانت المحكمة المركزية في مدينة حيفا قد فرضت، يوم الخميس الماضي، الحبس لمدة 15 عاما على الشاب محمد عمر إغباريّة (36 عاما)، من قرية معاوية، والحكم ضد إغباريّة هو الأعلى من بين الأحكام التي صدرت لغاية الآن ضد معتقلي هبة الكرامة، فيما فرضت المحكمة، يوم 28 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، الحبس لمدة 10 سنوات على الشاب أدهم بشير (36 عاما) من مدينة عكا. بالإضافة إلى ذلك، فرضت المحكمة المركزية في حيفا، يوم 24 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، على أربعة شبان من مدينة طمرة اعتقلوا في أعقاب هبة الكرامة، الحبس لمدة تراوحت بين 7 و5 أعوام.

ومما يذكر أن الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك) قد نفذا حملة اعتقالات ضد مئات الشبان من المجتمع العربي على خلفية الاحتجاجات ضد العدوان على غزة واقتحام المسجد الأقصى ومحاولات تهجير سكان حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، واعتداءات المستوطنين على مواطنين عرب في البلاد، في شهر أيار/ مايو 2021.