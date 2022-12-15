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اتهام روني أبو عواد من عين الأسد بقتل والدته

تاريخ النشر: 15/12/2022 - 10:46

اتهام روني أبو عواد من عين الأسد بقتل والدته
توضيحية (تصوير الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

قدّمت النيابة العامّة إلى المحكمة المركزيّة في حيفا، اليوم الخميس، لائحة اتهام ضدّ روني أبو عواد (27 عامًا) من سكان قرية عين الأسد في منطقة الجليل، شمالي البلاد، بعد أن أقدم على قتل والدته ابتسام أبو عواد (57 عامًا).

والمخالفات التي تُنسب للمتهم هي" القتل المشدّد، جرائم الأسلحة ومخالفات المرور".

وطلبت النيابة من المحكمة تمديد اعتقال قاتل والدته لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائيّة ضدّه.

ويستدل من لائحة الاتهام أنه "في صباح يوم 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، خرجت الأم في نزهة قصيرة في أنحاء القرية بينما كان ابنها (المتهم) متواجدا في البيت، وقرّر قتل أمه فتوجّه إلى غرفة النوم، أخذ بندقية صيد يمتلكها والده بترخيص وقام بتحميلها بالذخيرة. عندما عادت الأم إلى المنزل، فتحت الباب ورأت المتهم يحمل سلاحًا. طلبت منه وضع السلاح جانبًا، لكن المتهم لم يمتثل لطلبها، وجّه السلاح نحوها وأطلق عليها رصاصة واحدة أصابتها في منطقة الصدر. سقطت الأم على الأرض لتلفظ أنفاسها الأخيرة".

وجاء في لائحة الاتهام أيضا أنه "بعد ذلك، وبينما كانت جثّة والدته ملقاة على الأرض عند مدخل المنزل، التقط المتهم الذخيرة وألقاها في سلة المهملات، ذهب إلى غرفة النوم ووضع السلاح هناك. بعد ذلك مباشرة، غادر المتهم المنزل بسيارته".

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