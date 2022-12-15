  2. محليات
  3. أخبار محلية

مصرع شاب في حادث طرق قرب العفولة

تاريخ النشر: 15/12/2022 - 13:25

مصرع شاب في حادث طرق قرب العفولة
من مكان الحادث، اليوم (تصوير طاقم الإنقاذ)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

لقي شاب (30 عاما) مصرعه في حادث طرق وقع بين سيارة خصوصية وشاحنة على شارع 65 الالتفافي بالقرب من مدينة العفولة، بعد ظهر اليوم الخميس.

وأفاد الناطق بلسان اتحاد الإنقاذ "إيحود هتسلا" أن "شاب يبلغ 30 عاما لقي مصرعه على شارع رقم 65، التفافي العفولة، متأثرا بجروحه الحرجة إثر حادث طرق مروع وقع بين سيارة خصوصية وشاحنة، وأخرجت طواقم الإطفاء والإنقاذ جثة الضحية من داخل السيارة".

وأفاد الناطق الرسمي للإعلام العربي في "سلطة الإطفاء والإنقاذ" أن "طواقم الإطفاء والإنقاذ عملت على تخليص عالقين في حادث طرق صعب بين شاحنة وسيارة خصوصية، وأدى الحادث إلى سحق السيارة تحت الشاحنة حيث قامت طواقم الإطفاء والإنقاذ بمساعدة رافعات من أجل رفع الشاحنة وتخليص عالقين".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

ويستدلّ من معطيات وإحصاءات نشرتها سلطة الأمان على الطرق أن 332 شخصا، بينهم 109 من المجتمع العربي، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة بالبلاد، منذ مطلع العام، ولغاية اليوم.

وللمقارنة، لقي 369 شخصا في البلاد مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، فيما لقي 306 مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2021 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 109 ضحايا مقابل 99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.

بودكاست عرب 48

#حوادث الطرق
#العفولة
#مركبات
#ضحايا الحوادث

حوارات

حوار مع ميخائيل كريني | إغلاق "منفس" الرقابة القضائية وتشكل "طنجرة ضغط"
حوار مع ميخائيل كريني | إغلاق "منفس" الرقابة القضائية وتشكل "طنجرة ضغط"

2022-12-10

حوار | الفصل في التعليم شكل أساسا للتمييز وتكريس تفوق يهودي في الأكاديميا وسوق العمل
حوار | الفصل في التعليم شكل أساسا للتمييز وتكريس تفوق يهودي في الأكاديميا وسوق العمل

2022-12-03

حوار مع د. نبيه بشير: الصهيونية الدينية وإقامة "دولة الشريعة" بين النهر والبحر
حوار مع د. نبيه بشير: الصهيونية الدينية وإقامة "دولة الشريعة" بين النهر والبحر

2022-11-26

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

اعتقال مشتبه رابع بجريمة إطلاق النار على شارع 6
اعتقال مشتبه رابع بجريمة إطلاق النار على شارع 6

2022-12-15

حراك حيفا: تضييقات من الشرطة لمنع وقفة لإسناد معتقلي هبة الكرامة
حراك حيفا: تضييقات من الشرطة لمنع وقفة لإسناد معتقلي هبة الكرامة

2022-12-15

اتهام روني أبو عواد من عين الأسد بقتل والدته
اتهام روني أبو عواد من عين الأسد بقتل والدته

2022-12-15

الأكثر قراءة

عن ياسين بونو... رافضًا التحدّث بغير العربيّة

عن ياسين بونو... رافضًا التحدّث بغير العربيّة

2022-12-14
ميسي على بعد خطوة من تكريس أسطورته: ماذا قال بعد تأهله لنهائي مونديال قطر؟

ميسي على بعد خطوة من تكريس أسطورته: ماذا قال بعد تأهله لنهائي مونديال قطر؟

2022-12-14
مونديال قطر: المغرب يودّع من بوابة الكبار وفرنسا تبلغ النهائي

مونديال قطر: المغرب يودّع من بوابة الكبار وفرنسا تبلغ النهائي

2022-12-14
قتيل وإصابة متوسطة في جريمة إطلاق نار بالناصرة

قتيل وإصابة متوسطة في جريمة إطلاق نار بالناصرة

2022-12-14
محللون إسرائيليون: بيع شركة

محللون إسرائيليون: بيع شركة "هفينيكس" للإمارات "خطير وغير مسبوق"

2022-12-14