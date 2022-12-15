مصرع شاب في حادث طرق قرب العفولة

لقي شاب (30 عاما) مصرعه في حادث طرق وقع بين سيارة خصوصية وشاحنة على شارع 65 الالتفافي بالقرب من مدينة العفولة، بعد ظهر اليوم الخميس.

وأفاد الناطق بلسان اتحاد الإنقاذ "إيحود هتسلا" أن "شاب يبلغ 30 عاما لقي مصرعه على شارع رقم 65، التفافي العفولة، متأثرا بجروحه الحرجة إثر حادث طرق مروع وقع بين سيارة خصوصية وشاحنة، وأخرجت طواقم الإطفاء والإنقاذ جثة الضحية من داخل السيارة".

وأفاد الناطق الرسمي للإعلام العربي في "سلطة الإطفاء والإنقاذ" أن "طواقم الإطفاء والإنقاذ عملت على تخليص عالقين في حادث طرق صعب بين شاحنة وسيارة خصوصية، وأدى الحادث إلى سحق السيارة تحت الشاحنة حيث قامت طواقم الإطفاء والإنقاذ بمساعدة رافعات من أجل رفع الشاحنة وتخليص عالقين".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

ويستدلّ من معطيات وإحصاءات نشرتها سلطة الأمان على الطرق أن 332 شخصا، بينهم 109 من المجتمع العربي، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة بالبلاد، منذ مطلع العام، ولغاية اليوم.

وللمقارنة، لقي 369 شخصا في البلاد مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، فيما لقي 306 مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2021 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 109 ضحايا مقابل 99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.