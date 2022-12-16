إصابة مدرس في جريمة إطلاق نار بتل السبع

أصيب شاب، في الثلاثينيات من عمره، في جريمة إطلاق نار بقرية تل السبع في منطقة النقب، جنوبي البلاد، مساء أمس الخميس.

وأفادت مصادر محلية أن المصاب معلم للطلاب في مدرسة ابتدائية، أصيب بعد استهدافه من جناة مجهولين أثناء خروجه من مسجد النور بتل السبع.

وأوضحت المصادر المحلية أن الجناة قاموا بالاعتداء على المعلم بالضرب ثم أطلقوا النار عليه وهربوا من المكان.

وأشارت الطواقم الطبية إلى أنه جرى نقل المصاب إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع، حيث لم يتم الإعلان عن وضعه الصحية حتى اللحظة.

وادعت الشرطة الإسرائيلية أنها فتحت تحقيقا في حادثة إطلاق النار على المعلم في تل السبع بالنقب.