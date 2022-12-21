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أوامر إخلاء لمحال تجارية في الطيرة

تاريخ النشر: 21/12/2022 - 10:16

أوامر إخلاء لمحال تجارية في الطيرة
الطيرة، اليوم (عرب 48)
تحرير: قاسم بكري
ضياء حاج يحيى ضياء حاج يحيى

سلمت السلطات الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء وأمس الثلاثاء، أوامر إخلاء خلال 30 يوما لأصحاب محال تجارية في مدينة الطيرة، بذريعة البناء على أراض غير مخصصة للتجارة.

وقام مندوبو اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في لواء المركز بتسليم أصحاب محال تجارية أوامر إخلاء تمهلهم 30 يوما لتنفيذ الإخلاء، وهددت السلطات بإخلائهم بالقوة إذا لم يستجيبوا لأوامرها.

كما هدد مندوبو اللجنة اللوائية أصحاب المحال التجارية في الطيرة بفرض غرامات مالية باهظة عليهم، ما لم ينفذوا الإخلاء خلال المهلة المحددة.

وأثارت هذه الخطوة غضب أصحاب المحال التجارية، وتوجهوا إلى بلدية الطيرة صباح اليوم، للضغط على الإدارة بهدف توفير حلول فورية ومنع تنفيذ أوامر الإخلاء.

وكانت السلطات الإسرائيلية سلمت، قبل نحو عام، أكثر من 100 أمر إخلاء لأصحاب محال تجارية في الطيرة، بذريعة أن الأراضي التي بنيت عليها المحال التجارية مُعرّفة بأنها أراض زراعية وليست تجارية.

وخاض أصحاب المصالح في حينه نضالا بالتعاون مع القوى الشعبية في الطيرة، من خلال تنظيم وقفات احتجاجية متتالية، حتى تم التوصل لاتفاق مؤقت يقضي بتجميد أوامر الإخلاء حتى إشعار آخر.

وقال أحد أصحاب المحال التجارية في الطيرة، سائد منصور، لـ"عرب 48" إن "السلطات الإسرائيلية عادت إلينا بعد الانتخابات وهذا ما كنا نخشى منه، والاتفاق الذي كان في حينه يقضي بالتجميد المؤقت ما كان إلا مجرد تخدير".

وأضاف أنه "للأسف، هذا الواقع الذي نعاني منه بسبب سوء في التخطيط من قبل بلدية الطيرة، بالإضافة إلى سياسات التضييق من قبل السلطات الإسرائيلية".

بودكاست عرب 48

#الطيرة
#أوامر إخلاء
#محال تجارية
#تنظيم وبناء

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