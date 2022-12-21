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تخليص عالقين إثر فيضانات في بلدات عربية

تاريخ النشر: 21/12/2022 - 20:24

تخليص عالقين إثر فيضانات في بلدات عربية
أثناء تخليص العالق في باقة الغربية (تصوير سلطة الإطفاء والإنقاذ)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

تأثرت البلاد، الأربعاء، بهطول أمطار مصحوبة بكتلة هوائية ما أسفر عن فيضانات وإغلاق شوارع في بعض البلدات وخصوصًا منها في المجتمع العربي بفعل هشاشة البنى التحتية.

وسادت خلال النهار أجواء غائمة، فيما تسود أجواء باردة ليلا في كافة المناطق الجبلية مع فرصة لزخات مطرية.

وفي مدينة باقة الغربية، عملت طواقم الإنقاذ على تخليص عالق من داخل شاحنة علقت في شارع غمرته مياه الأمطار.

وجرى تخليص العالق بواسطة قارب من دون الإبلاغ عن تعرضه لأذى.

وفي مدينة أم الفحم، جرى تخليص عالق من داخل ملجأ غمرته مياه الأمطار، إذ تمكن من الخروج منه بواسطة السلالم في حين عملت طواقم الإنقاذ على مساعدته حتى الخروج من المكان.

من أم الفحم (تصوير سلطة الإطفاء والإنقاذ)

وناشدت سلطة الإطفاء والإنقاذ السائقين والمواطنين أخذ الحيطة والحذر والامتناع عن دخول مجرى السيول والفيضانات، علمًا أنه في السنوات الأخيرة سجلت عدة حالات وفاة من جراء السيول والفيضانات الناتجة عن مياه الأمطار.

ويتوقع الرصد الجوي ليوم غد، الخميس، أن تبقى الأجواء غير المستقرة هي المسيطرة في مختلف المناطق والفرصة سانحة لزخات من المطر في بعض المناطق خصوصًا في المناطق الساحلية والقريبة من السواحل والسفوح الغربية.

وتغطي السماء كميات من السحب المنخفضة والمتوسطة. فيما تسود أجواء باردة في الليل.

ويوم الجمعة، تسود أجواء باردة في ساعات الصباح مع نشاط الرياح الشرقية الجافة.

ونهارا تكون أجواء مشمسة إلى غائمة مع برودة واضحة في المناطق الجبلية العالية والجبال الشرقية. ومع المساء يعود الجو باردا بشكل واضح.

أما في يوم السبت، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. وتسود أجواء باردة في ساعات الصباح ومع النهار ترتفع الحرارة قليلا مع بقاء الجو بارا في الجبال العالية والمتوسطة.

وتسود خلال النهار أجواء غائمة. الرياح تكون شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

أما يوم الأحد، تسود أجواء مستقرة وباردة بشكل كبير في ساعات الصباح الباكر والفجر.

ومع ساعات النهار تسود أجواء باردة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة. بينما تغطي السماء كميات كمن السحب على ارتفاعات مختلفة. ليلا يصبح الجو باردا إلى شديد البرودة.

بودكاست عرب 48

#أم الفحم
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