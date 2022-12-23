عرب ٤٨ يتجدد
  2. محليات
  3. أخبار محلية

النقب: وفاة شاب متأثرا بجروحه في حادث طرق

تاريخ النشر: 23/12/2022 - 18:22

النقب: وفاة شاب متأثرا بجروحه في حادث طرق
الفقيد عمر زنون
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

لقي الشاب عمر سالم زنون (19 عاما) من بلدة رخمة مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب، جنوبي البلاد، مصرعه متأثرا بجروحه الخطيرة بعد تعرضه لحادث طرق بين دراجة نارية وسيارة خصوصية.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الفقيد تعرض لحادث الطرق خلال عمله في الإرساليات.

وفي التفاصيل، تعود حيثيات الحادث إلى يوم 14 كانون الأول/ديسمبر الجاري حينما أصيب الشاب بجروح خطيرة آنذاك على شارع 293 بمحاذاة الدوار في مفرق "بيت كاما" القريب من مدينة رهط.

ومكث الفقيد في مستشفى "سوروكا" ببئر السبع لغاية اليوم حيث أقر الطاقم الطبي وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

ويستدل من معطيات وإحصاءات نشرتها سلطة الأمان على الطرق أن 344 شخصا، بينهم 111 من المجتمع العربي، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة بالبلاد، وبلغ عدد ضحايا حوادث الدراجات النارية من المجتمع العربي 34 ضحية، منذ مطلع العام 2022 ولغاية اليوم.

وللمقارنة، لقي 369 شخصا في البلاد مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، فيما لقي 306 مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2021 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 109 ضحايا مقابل 99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.

بودكاست عرب 48

#حوادث الطرق
#حوادث الدراجات النارية
#النقب
#رخمة
#عمر زنون

حوارات

حوار مع ميخائيل كريني | إغلاق "منفس" الرقابة القضائية وتشكل "طنجرة ضغط"
حوار مع ميخائيل كريني | إغلاق "منفس" الرقابة القضائية وتشكل "طنجرة ضغط"

2022-12-10

حوار | الفصل في التعليم شكل أساسا للتمييز وتكريس تفوق يهودي في الأكاديميا وسوق العمل
حوار | الفصل في التعليم شكل أساسا للتمييز وتكريس تفوق يهودي في الأكاديميا وسوق العمل

2022-12-03

حوار مع د. نبيه بشير: الصهيونية الدينية وإقامة "دولة الشريعة" بين النهر والبحر
حوار مع د. نبيه بشير: الصهيونية الدينية وإقامة "دولة الشريعة" بين النهر والبحر

2022-11-26

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

رغم رفض الشرطة: تسريح يهودي قتل شابا من يافا بزعم "الدفاع عن النفس"
رغم رفض الشرطة: تسريح يهودي قتل شابا من يافا بزعم "الدفاع عن النفس"

2022-12-23

الطيبة: إصابة حرجة لفتى في جريمة إطلاق نار
الطيبة: إصابة حرجة لفتى في جريمة إطلاق نار

2022-12-23

"نعيم قُتـل بدون ذنب": عائلة بدير بكفر قاسم تؤكّد تضارُب روايات الشرطة
"نعيم قُتـل بدون ذنب": عائلة بدير بكفر قاسم تؤكّد تضارُب روايات الشرطة

2022-12-23

الأكثر قراءة

الأردن: فتاة (17 عاما) تقتل 3 من أسرتها بإطلاق نار في إربد

الأردن: فتاة (17 عاما) تقتل 3 من أسرتها بإطلاق نار في إربد

2022-12-22
جريمة ثانية خلال ساعات: مقتل شاب من أم الفحم بإطلاق نار قرب كفر قرع

جريمة ثانية خلال ساعات: مقتل شاب من أم الفحم بإطلاق نار قرب كفر قرع

2022-12-22
أحمد دراغمة: الشهيد الذي حلم باحتراف كرة القدم عالميا

أحمد دراغمة: الشهيد الذي حلم باحتراف كرة القدم عالميا

2022-12-22
نابلس: استشهاد شاب خلال اقتحام قوات الاحتلال

نابلس: استشهاد شاب خلال اقتحام قوات الاحتلال

2022-12-22
مقتل شاب من الناصرة في جريمة إطلاق نار بحيفا

مقتل شاب من الناصرة في جريمة إطلاق نار بحيفا

2022-12-22