النقب: وفاة شاب متأثرا بجروحه في حادث طرق

لقي الشاب عمر سالم زنون (19 عاما) من بلدة رخمة مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب، جنوبي البلاد، مصرعه متأثرا بجروحه الخطيرة بعد تعرضه لحادث طرق بين دراجة نارية وسيارة خصوصية.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الفقيد تعرض لحادث الطرق خلال عمله في الإرساليات.

وفي التفاصيل، تعود حيثيات الحادث إلى يوم 14 كانون الأول/ديسمبر الجاري حينما أصيب الشاب بجروح خطيرة آنذاك على شارع 293 بمحاذاة الدوار في مفرق "بيت كاما" القريب من مدينة رهط.

ومكث الفقيد في مستشفى "سوروكا" ببئر السبع لغاية اليوم حيث أقر الطاقم الطبي وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

ويستدل من معطيات وإحصاءات نشرتها سلطة الأمان على الطرق أن 344 شخصا، بينهم 111 من المجتمع العربي، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة بالبلاد، وبلغ عدد ضحايا حوادث الدراجات النارية من المجتمع العربي 34 ضحية، منذ مطلع العام 2022 ولغاية اليوم.

وللمقارنة، لقي 369 شخصا في البلاد مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، فيما لقي 306 مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2021 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 109 ضحايا مقابل 99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.