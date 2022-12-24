عرب ٤٨ يتجدد
  2. محليات
  3. أخبار محلية

الناصرة: إصابة خطيرة لمسن دهسته دراجة نارية

تاريخ النشر: 24/12/2022 - 22:31

الناصرة: إصابة خطيرة لمسن دهسته دراجة نارية
(توضيحية - تصوير نجمة داود الحمراء)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أصيب مسن، في السبعينيات من عمره، بجروح وصفت بأنها خطيرة في حادث دهس بمدينة الناصرة، مساء السبت.

وجاء في التفاصيل، أن عابر سبيل تعرض للدهس من دراجة نارية، ما أسفر عن إصابته وسائق الدراجة النارية بجروح.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء"، العلاجات الأولية للمصابين إذ وصفت حالة المسن بالخطيرة حتى المتوسطة بينما وصفت جروح سائق الدراجة النارية بالمتوسطة بعد إصابته في منطقة الرأس.

وأحيل المصابان، على وجه السرعة، إلى المستشفى الإنجليزي لاستكمال العلاج.

بودكاست عرب 48

#حوادث الدهس
#الناصرة

حوارات

حوار مع المحامية سوسن زهر | طرد الحموري حلقة إضافية من مسلسل إبعاد المقدسيين
حوار مع المحامية سوسن زهر | طرد الحموري حلقة إضافية من مسلسل إبعاد المقدسيين

2022-12-24

حوار مع ميخائيل كريني | إغلاق "منفس" الرقابة القضائية وتشكل "طنجرة ضغط"
حوار مع ميخائيل كريني | إغلاق "منفس" الرقابة القضائية وتشكل "طنجرة ضغط"

2022-12-10

حوار | الفصل في التعليم شكل أساسا للتمييز وتكريس تفوق يهودي في الأكاديميا وسوق العمل
حوار | الفصل في التعليم شكل أساسا للتمييز وتكريس تفوق يهودي في الأكاديميا وسوق العمل

2022-12-03

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

قتلته الشرطة وألزمت عائلته بجنازته: تشييع الشهيد نعيم بدير في كفر قاسم
قتلته الشرطة وألزمت عائلته بجنازته: تشييع الشهيد نعيم بدير في كفر قاسم

2022-12-24

ميلاد مجيد... كل عام وشعبنا أقرب من الحرية والعدالة
ميلاد مجيد... كل عام وشعبنا أقرب من الحرية والعدالة

2022-12-24

الناصرة: الآلاف في المسيرة الاحتفالية بعيد الميلاد
الناصرة: الآلاف في المسيرة الاحتفالية بعيد الميلاد

2022-12-24

الأكثر قراءة

الشرطة تقتل شابا من كفر قاسم بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس

الشرطة تقتل شابا من كفر قاسم بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس

2022-12-23
حالة الطقس: أجواء غائمة وباردة

حالة الطقس: أجواء غائمة وباردة

2022-12-23
بادعاء

بادعاء "خلفيّة قوميّة": الشاباك يشارك بالتحقيق في مقتل بدير بكفر قاسم

2022-12-23
تقرير: اتصالات متقدمة بين نتنياهو وبن سلمان حول التطبيع

تقرير: اتصالات متقدمة بين نتنياهو وبن سلمان حول التطبيع

2022-12-23
ما الّذي يدعو المُتْعَبين إلى اللعب؟

ما الّذي يدعو المُتْعَبين إلى اللعب؟

2022-12-23