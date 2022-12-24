الناصرة: إصابة خطيرة لمسن دهسته دراجة نارية

أصيب مسن، في السبعينيات من عمره، بجروح وصفت بأنها خطيرة في حادث دهس بمدينة الناصرة، مساء السبت.

وجاء في التفاصيل، أن عابر سبيل تعرض للدهس من دراجة نارية، ما أسفر عن إصابته وسائق الدراجة النارية بجروح.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء"، العلاجات الأولية للمصابين إذ وصفت حالة المسن بالخطيرة حتى المتوسطة بينما وصفت جروح سائق الدراجة النارية بالمتوسطة بعد إصابته في منطقة الرأس.

وأحيل المصابان، على وجه السرعة، إلى المستشفى الإنجليزي لاستكمال العلاج.